05 Ara 2022 - 13:50- Belediyeler G: 05 Ara 2022 - 14:16

Ankaralı Nefes Alacak! Büyükşehir Belediyesinden Park ve Yeşil Alan Çalışması!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kazandırdığı yeşil alanlarla kentin çehresini değiştirirken yepyeni yeşil alan ve park yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
Ankaralı Nefes Alacak! Büyükşehir Belediyesinden Park ve Yeşil Alan Çalışması! mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Ovacık Mahallesi’nde toplam 64 bin metrekare alan üzerine kurulacak park için çalışmalara başladı. Koşu yolu, fitness alanı, saha, tenis kortu, çocuk oyun alanları ve birçok aktivitenin yapılacağı sosyal alanların bulunacağı park, 2023 yılının yaz aylarında Başkente kazandırılacak. 

ABB; mahalle içlerinde bulunan uzun süredir boş kalan atıl alanları ve imarda yeşil alan olarak görünen yerleri değerlendirerek, ailelerin gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği park ve rekreasyon alanlarına dönüştürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Keçiören Ovacık Mahallesi’nde toplamda 64 bin metrekare alana kurulacak park için kollarını sıvadı. 31 Ekim tarihinde ihalesi gerçekleştirilen parkta; birçok sosyal aktivitenin de yapılabileceği alanlar bulunacak. 

YAVAŞ: “7’DEN 70’E HİZMET SUNACAĞIZ”

Ovacık Mahallesi’ne yapılacak parkı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Keçiören Ovacık Mahallesi'nde 64 bin metrekarelik alanı park yaparak 2023 yılının yaz aylarında ‘Yeşilin Başkenti'ne kazandıracağız. Koşu yolu, fitness alanı, saha, tenis kortu, çocuk oyun alanlarıyla 7'den 70'e hizmet sunacağız.” 

KEÇİÖREN’E NEFES ALDIRACAK

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan 64 bin metrekarelik park, Keçiören’e nefes aldıracak.

Parkta; 1634 metrekare koşu yolu, 648 metrekare fitness alanı, 606 metrekare saha- tenis kortu, 924 metrekare mini futbol sahası, 1348 metrekare çocuk oyun alanı, 5 bin 974 metrekare yürüyüş yolu, 437 metrekare pati parkı, 32 araçlık otopark, 2 adet WC olması planlandı.

# Ankara Büyükşehir Belediyesinden Park ve Yeşil Alan Seferberliği..., Ankara Büyükşehir Belediyesi, ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak'ta Köpek saldırısına uğrayan çocuklara ziyaret! mask
Ankara Haber; Mamak'ta Köpek saldırısına uğrayan çocuklara ziyaret!
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında Karadeniz Günleri... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında Karadeniz Günleri...
Ankara Haber; Yunus Emre Millet Kıraathanesi Pursaklar Halkının Hizmetinde... mask
Ankara Haber; Yunus Emre Millet Kıraathanesi Pursaklar Halkının Hizmetinde...
Ankara Haber; Müzisyen Onur Şener’in Adı Çankaya’da Yaşayacak! mask
Ankara Haber; Müzisyen Onur Şener’in Adı Çankaya’da Yaşayacak!
Ankara Haber; Sincan’da Millet Kıraathanesi 12'ye Çıktı! Mustafa Kemal Mahallesi'ne... mask
Ankara Haber; Sincan’da Millet Kıraathanesi 12'ye Çıktı! Mustafa Kemal Mahallesi'ne...
Ankara Haber; Mamak’ın Yeni Gözdesi: Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi! mask
Ankara Haber; Mamak’ın Yeni Gözdesi: Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi!
Ankara Haber; Altındağ Engelsiz Bilgisayar Kursiyerleri Sertifikalarına Kavuştu... mask
Ankara Haber; Altındağ Engelsiz Bilgisayar Kursiyerleri Sertifikalarına Kavuştu...
Ankara Haber; Sincan’da Engel Tanımayan Oyuncular Büyük Alkış Aldı... mask
Ankara Haber; Sincan’da Engel Tanımayan Oyuncular Büyük Alkış Aldı...
Ankara Haber; Keçiören'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Özel Bireyler Hünerlerini Sergiledi... mask
Ankara Haber; Keçiören'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Özel Bireyler Hünerlerini Sergiledi...
Ankara Büyükşehir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe Özel Etkinlik... mask
Ankara Büyükşehir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe Özel Etkinlik...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Mamak'ta Köpek saldırısına uğrayan çocuklara ziyaret! mask
Ankara Haber; Mamak'ta Köpek saldırısına uğrayan çocuklara ziyaret!
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında Karadeniz Günleri... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında Karadeniz Günleri...
Ankara Haber; Yunus Emre Millet Kıraathanesi Pursaklar Halkının Hizmetinde... mask
Ankara Haber; Yunus Emre Millet Kıraathanesi Pursaklar Halkının Hizmetinde...
Ankara Haber; Müzisyen Onur Şener’in Adı Çankaya’da Yaşayacak! mask
Ankara Haber; Müzisyen Onur Şener’in Adı Çankaya’da Yaşayacak!
Ankara Haber; Sincan’da Millet Kıraathanesi 12'ye Çıktı! Mustafa Kemal Mahallesi'ne... mask
Ankara Haber; Sincan’da Millet Kıraathanesi 12'ye Çıktı! Mustafa Kemal Mahallesi'ne...
‘Küsmesin Yıldızlar’ Tiyatro Oyunu Ankara’da öğrencilerle Buluştu! mask
‘Küsmesin Yıldızlar’ Tiyatro Oyunu Ankara’da öğrencilerle Buluştu!
Ankara Haber; Mamak’ın Yeni Gözdesi: Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi! mask
Ankara Haber; Mamak’ın Yeni Gözdesi: Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi!
Ankara Haber; Altındağ Engelsiz Bilgisayar Kursiyerleri Sertifikalarına Kavuştu... mask
Ankara Haber; Altındağ Engelsiz Bilgisayar Kursiyerleri Sertifikalarına Kavuştu...
Ankara Viskisi: Türkiye'nin İlk ve Son Viskisi Olarak Tarihe Geçti! Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Ankara Kedisi, Bozkurt, Hitit Güneşi… Tam Tamına 50 Yıl! mask
Ankara Viskisi: Türkiye'nin İlk ve Son Viskisi Olarak Tarihe Geçti! Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Ankara Kedisi, Bozkurt, Hitit Güneşi… Tam Tamına 50 Yıl!
Ankara Haber; Başkentliler Bu Pazardan 15 Yıldır Vazgeçemiyor! İşte Ayrancı Organik Ürünler Pazarı... mask
Ankara Haber; Başkentliler Bu Pazardan 15 Yıldır Vazgeçemiyor! İşte Ayrancı Organik Ürünler Pazarı...

05 Ara 2022 - 13:50 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL