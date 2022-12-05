Ankaralı Nefes Alacak! Büyükşehir Belediyesinden Park ve Yeşil Alan Çalışması!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Ovacık Mahallesi’nde toplam 64 bin metrekare alan üzerine kurulacak park için çalışmalara başladı. Koşu yolu, fitness alanı, saha, tenis kortu, çocuk oyun alanları ve birçok aktivitenin yapılacağı sosyal alanların bulunacağı park, 2023 yılının yaz aylarında Başkente kazandırılacak.

ABB; mahalle içlerinde bulunan uzun süredir boş kalan atıl alanları ve imarda yeşil alan olarak görünen yerleri değerlendirerek, ailelerin gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceği park ve rekreasyon alanlarına dönüştürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Keçiören Ovacık Mahallesi’nde toplamda 64 bin metrekare alana kurulacak park için kollarını sıvadı. 31 Ekim tarihinde ihalesi gerçekleştirilen parkta; birçok sosyal aktivitenin de yapılabileceği alanlar bulunacak.

YAVAŞ: “7’DEN 70’E HİZMET SUNACAĞIZ”

Ovacık Mahallesi’ne yapılacak parkı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Keçiören Ovacık Mahallesi'nde 64 bin metrekarelik alanı park yaparak 2023 yılının yaz aylarında ‘Yeşilin Başkenti'ne kazandıracağız. Koşu yolu, fitness alanı, saha, tenis kortu, çocuk oyun alanlarıyla 7'den 70'e hizmet sunacağız.”

KEÇİÖREN’E NEFES ALDIRACAK

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan 64 bin metrekarelik park, Keçiören’e nefes aldıracak.

Parkta; 1634 metrekare koşu yolu, 648 metrekare fitness alanı, 606 metrekare saha- tenis kortu, 924 metrekare mini futbol sahası, 1348 metrekare çocuk oyun alanı, 5 bin 974 metrekare yürüyüş yolu, 437 metrekare pati parkı, 32 araçlık otopark, 2 adet WC olması planlandı.