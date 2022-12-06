Devlet Korumasındaki Gençler Kamuya Atanacak! 1041 Genç! Son Tarih 16 Aralık...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişmiş gençler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Hak sahibi 1041 kişi tercih işlemlerini 6-16 Aralık’ta www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Hak sahiplerinin işlemlerini gerçekleştirebilmek için E-Devlet Kapısı’na giriş şifresine sahip olması gerekiyor.

Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmuyor. E-Devlet Kapısı giriş şifresi bulunmayanlar PTT şubelerinden şifre alabilecek. Hak sahipleri tercih kılavuzuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sayfasından veya www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Bakanlık, devlet korumasında yetişmiş gençleri 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ediyor.

Bu kapsamda yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor. 2022 yılının son atamasının bu ay sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.