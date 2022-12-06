06 Ara 2022 - 11:55- Belediyeler G: 06 Ara 2022 - 11:56

Ankara Haber; Pursaklar’da Dünya Türk Kahvesi Gününde Kahve Demleme Teknikleri

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Pursaklar Belediyesi, Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerlerine, Dünya Türk Kahvesi Gününde kahve demleme usulleri ve püf noktaları hakkında bilgi verdi.
Ankara Haber; Pursaklar’da Dünya Türk Kahvesi Gününde Kahve Demleme Teknikleri mask
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Kadınların yeni beceriler öğrenebilmeleri için onlarca farklı kurslarla kursiyerlere eğitim veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, kurslara gelen katılımcılara Dünya Türk Kahvesi Gününde Kahve Demleme Teknikleri eğitimi verdi.

Endemik Vadi'de gerçekleştirilen eğitime katılan Başkan Ertuğrul Çetin, eğitmenlerle birlikte Türk kahvesinin kendine özgü pişirme yöntemi, köpüğü, kokusu, hazırlama şeklini ve sunum şeklini detaylıca kursiyerlere gösterdi. 

‘‘Hanım Evi kursiyerlerimize kahve demleme teknikleri eğitimi düzenledik’’

Hanım Evlerinde hayatın her alanında verdikleri kurslarla kadınların becerilerini gün yüzüne çıkarttıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Türk Kahvesi bizim önemli bir kültürümüzü oluşturmaktadır. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır deriz. Kız isteme olsun, günün yorgunluğunu üzerinden atmak için olsun birçok önemli anımıza yakından tanıklık eder. Bu nedenlerden ötürü bizlerde Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesi ile Hanım Evi kursiyerlerimize kahve demleme teknikleri eğitimi düzenledik’’ dedi.
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06 Ara 2022 - 11:55 - Belediyeler

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