Ankara Haber; Pursaklar’da Kültür ve Sanat Dolu Etkinlikler Tam Gaz Sürüyor!

Pursaklar Belediyesi, gençlik buluşmasından kültür gezilerine, halk oyunlarından anma programlarına, seminerden sergilere, tiyatro gösterilerinden özel etkinlikleri içinde barındıran sanatla ve kültürle dolu dolu geçecek bir Aralık ayı vatandaşlarla buluşuyor.

Pursaklar Belediyesi, bu doğrultu da Aralık ayının ilk kültür ve sanat etkinliğinde Vaiz Sefa Ay ve Vaiz Yasemin Yılmaz'ın katılımlarıyla Saray Kültür Merkezi’nde hanımlara yönelik "İslam'da Kadın" konulu seminer düzenledi.

‘‘Pursaklar’da kültür ve sanat dolu etkinliklerimiz devam ediyor’’

Aralık ayında birbirinden değerli isimler ve etkinliklerle vatandaşlarla bir arada olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar’da kültür ve sanat dolu etkinliklerimiz devam ediyor. Saray Kültür Merkezimizde Sahabe Kadınların kıssalarının anlatıldığı Aralık ayının ilk kültürel etkinliği olan İslam’da Kadın konulu seminer düzenledik.

7’den 70’e tüm hemşehrilerimize hitap eden şehrimizin kültürel ve sanatsal zenginliğini gözler önüne serecek olan etkinliklerimize davet ediyorum. İslam’da Kadın konulu seminerde sunum yapan kıymetli hocalarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.