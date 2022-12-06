Dezenformasyon Bülteni Yayınlandı! İşte 7 Başlıkta Yapılan Yalan Haberler...

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 28 Kasım-4 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni'nde, 7 başlıkta öne çıkan "haftanın yalan haberleri"ne yer verildi.

"Türkiye yabancı büyükelçilikleri güvenlik tehditlerine karşı uyardı" başlıklı iddiaya dikkat çekilen bültende, Londra merkezli haber ajansı Reuters'ın, "Türkiye ile ilgili isimsiz kaynaklı yalan haberlerine bir yenisini eklediği" belirtildi.

Reuters'ın abonelerine servis ettiği haberde, "Üç batı Avrupa büyükelçiliği ve bir büyük uluslararası kuruluş, Türk makamları tarafından olası güvenlik tehditlerine karşı uyarıldığını ve konunun hassasiyeti nedeniyle isim verilmemesini istediklerini söyledi." ifadelerinin yer aldığı kaydedilen bültende, Türkiye'deki büyükelçiliklerin güvenlik tehditlerine karşı uyarıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Bültende, Türkiye Cumhuriyeti ilgili kurumlarından, yabancı büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajının söz konusu olmadığı kaydedildi.

Bültende, DEAŞ'a yönelik harekâtlar ve operasyonlara ilişkin bilgilerle, yürütülen mücadele sonucunda sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ'ın ülkeye yönelik terör saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri ile bölgede huzur ve güven içinde yaşamlarını sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekâtı’nın düzenlendiği, 216 gün süren ve 29 Mart 2017'de biten harekâtta 71 Türk askerinin şehit olduğu anımsatıldı.

"BASINÇLI HAVA KOMPRESÖRÜ İHALESİ ŞARTNAMESİNE 'YUNAN MALI ŞARTI' KONULDU" İDDİASI

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığında SAT komandolarının kullanacağı 8 adet yüksek basınçlı hava kompresörü için açılan ihalenin şartnamesine 'Yunanistan yapımı' şartı konuldu" iddiasının doğru olmadığı da bültende yer verildi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan bazı görüntülerin, "Tekke ve zaviyeler 97 yıl sonra fiilen serbest. Öğrencileri de sokaklara böyle taşıyor." iddiasıyla servis edildiğine yer verilen bültende, yeniymiş gibi servis edilen görüntülerin, 2018 yılına ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca görüntülerin, iddiadaki gibi İstanbul'da değil, Rize'de çekildiği bildirildi.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Sosyal konut projesi kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) başvurusu geçerli sayılan 5,1 milyon kişinin ödediği 500 liralık başvuru ücretiyle ilgili manipülatif paylaşımların tespit edildiği belirtilen bültende, "Kurada hak sahibi olmayan vatandaşların yaptığı başvuru ödemesi, herhangi bir yere aktarılmayacaktır. '250 Bin Sosyal Konut Projesi Başvuru Bilgilendirme Formu'nda da belirtildiği gibi kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." bilgisi verildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "YSK'ye ait seçmen kütüğüne ilişkin raporlarda, Suriyeli seçmen sayısının 466 bin 105 olduğu belirlendi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, "Haberlerde yer alan ve sosyal medyada paylaşılan iddiaların dayandığı bir rapor bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu, iddia edildiği gibi bir rapor hazırlamamıştır. YSK'nin seçmenleri doğum yerine göre kategorilendirdiği bir çalışması da bulunmamaktadır." denildi.

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