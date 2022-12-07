Ankara Haber; Kahramankazan'da "Sıfır Atık" Eğitimleri Sürüyor...

Kahramankazan Belediyesi, ilçede yaptığı birçok yatırım ve faaliyetle büyüyen ve üreten ilçe olma yolunda ciddi adımlar atarken aynı zamanda üreten bir ilçe olmanın ortaya çıkaracağı çevresel sorunları da göz ardı etmiyor. Kahramankazan’ın tarım kenti olmasının dışında aynı zamanda bir sanayi şehri de olması, ilçede çevre bilinci ve geri dönüşüme gösterilecek önemin en büyük nedenleri arasında yer alıyor.

Bu kapsamda geri dönüşümle ilgili çalışmalarını yürütürken tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe olma amacıyla hareket eden Kahramankazan Belediyesi, bu konuda eksikleri gidermek ve gereken yatırımları ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarına okullarda “Sıfır Atık” eğitimleri vererek devam eden Kahramankazan Belediyesi öncelikle ilçedeki öğretmenlere eğitimlerin verilmesinin ardından okullardaki sıfır atık eğitimlerine de hız kazandırdı. İlk olarak Atatürk İlkokulu’nda başlatılan eğitimde doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi gibi konularda çocukların farkındalık geliştirmeleri ve sıfır atık yaklaşımını tanımaları amaçlanırken, proje kapsamında çocukların anlayabileceği konular sinevizyon gösterimi ile anlatılıyor.

Eğitim zincirine daha sonra Gazi İlkokulu da katılarak öğrencilerin bu konuda gerekli duyarlılığa ve bilince sahip olması için gereken konular anlatıldı. Öğrencilere çevre bilinci, geri dönüşüm, iklim krizi ve birçok konuda daha eğitici bilgiler verildi. Okulun konferans salonunda düzenlenen eğitimde öğrenciler hem eğlenip hem öğrendiler. Programın ardından eğitime katılan öğrencilere kumbara hediye edildi.