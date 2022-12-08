08 Ara 2022 - 11:56- Belediyeler G: 08 Ara 2022 - 11:57

Ankara Haber; Pursaklar'da Ertuğrul Başkan'dan Sağlıklı Gıdalar için Sıkı Denetim...

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların temiz, hijyenik, sağlıklı ve kaliteli gıdalara ulaşabilmeleri için pazar yerlerindeki yoğun mesaisine devam ediyor.
Ankara Haber; Pursaklar'da Ertuğrul Başkan'dan Sağlıklı Gıdalar için Sıkı Denetim... mask
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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçede bulunan pazarlarda vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmeleri için denetimlerine ara vermeden devam ediyor. İlçe halkının sağlıklı ve hijyenik gıdalara ulaşabilmeleri için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, Pazar yerlerindeki ürünleri teker teker incelerken, ürünlerin kalitesi, sebze, meyve ve balıkların taze olup olmadığını denetledi.

‘‘Denetimlerimiz her zaman devam ediyor, olumsuz bir şey gördüğünüz de zabıta arkadaşlar hizmetinizde’’

Alanında satanında memnun olduğu Pazarların Pursaklar'da olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pazar yerlerimizi ziyaret ederek esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla selamlaşarak denetim gerçekleştirdik. Denetimlerimiz her zaman devam ediyor, olumsuz bir şey gördüğünüz de zabıta arkadaşlar hizmetinizde. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte ilçe sakinlerimizin sağlığının korumak adına Pazar yerlerinde ekstra önlemler almaya ve hijyenik gıdalara ulaşmalarını sağlamak için denetimlerimiz artarak devam edecek’’ dedi.
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08 Ara 2022 - 11:56 - Belediyeler

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