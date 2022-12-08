08 Ara 2022 - 16:14- Belediyeler G: 08 Ara 2022 - 16:15

Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’yla Anaokulu İşbirliği...

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediyesi tarafından geçtiğimiz senelerde Meziyet Yılmazer Aşevi olarak kullanılan alan yapılan protokol neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi.
Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’yla Anaokulu İşbirliği... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediyesi’nin ön ayak olmasıyla ilçeye bir anaokulu daha kazandırılmış olacak. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Dünyanın en masum sevgisini yüreklerinde barındıran çocuklarımızın eğitim hayatlarına destek olmak bizim en önemli önceliklerimizden.

Bu kapsamda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokolle beraber belediyemiz bünyesindeki alanı bakanlığımıza tahsis ettik. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
# milli eğitim bakanlığı, Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’yla Anaokulu İşbirliği..., Gölbaşı Belediyesi, ankara, ankara gölbaşı
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'de Lig Müsabakaları Başladı! TEKNOMER E-spor Gençlik Kupası... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Lig Müsabakaları Başladı! TEKNOMER E-spor Gençlik Kupası...
Ankara Haber; Pursaklar'da Ertuğrul Başkan'dan Sağlıklı Gıdalar için Sıkı Denetim... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Ertuğrul Başkan'dan Sağlıklı Gıdalar için Sıkı Denetim...
Ankara Haber; Keçiören'de Atık Getirme Merkezinin Sayısı 100’e Çıkarıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Atık Getirme Merkezinin Sayısı 100’e Çıkarıldı...
Ankara Haber; Pursaklar Endemik Vadi'ye Avrupa'dan Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Pursaklar Endemik Vadi'ye Avrupa'dan Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Çankaya'da Açılışlar Hız Kesmeden Devam Ediyor! Ümitköy Çankaya Evi ve Stk Koordinasyon Merkezi... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Açılışlar Hız Kesmeden Devam Ediyor! Ümitköy Çankaya Evi ve Stk Koordinasyon Merkezi...
Ankara Haber; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den Çocuk İstismarına Sert Tepki; 'Hepimize Herkese Görev Düşüyor'... mask
Ankara Haber; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den Çocuk İstismarına Sert Tepki; 'Hepimize Herkese Görev Düşüyor'...
Ankara Haber; Ayaş'ta Seymen ve Bacıerenler Yetişiyor... mask
Ankara Haber; Ayaş'ta Seymen ve Bacıerenler Yetişiyor...
Ankara Haber; "Kütüphane Dostu Belediye" Ödüllü Mamak Belediyesi'nden Bir Kütüphane Daha... mask
Ankara Haber; "Kütüphane Dostu Belediye" Ödüllü Mamak Belediyesi'nden Bir Kütüphane Daha...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor!
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı' Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla... mask
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı' Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'de Lig Müsabakaları Başladı! TEKNOMER E-spor Gençlik Kupası... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Lig Müsabakaları Başladı! TEKNOMER E-spor Gençlik Kupası...
Ankara Haber; Keçiören'de Atık Getirme Merkezinin Sayısı 100’e Çıkarıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Atık Getirme Merkezinin Sayısı 100’e Çıkarıldı...
Ankara Haber; Pursaklar Endemik Vadi'ye Avrupa'dan Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Pursaklar Endemik Vadi'ye Avrupa'dan Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Pursaklar'da Ertuğrul Başkan'dan Sağlıklı Gıdalar için Sıkı Denetim... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Ertuğrul Başkan'dan Sağlıklı Gıdalar için Sıkı Denetim...
Ankara Haber; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den Çocuk İstismarına Sert Tepki; 'Hepimize Herkese Görev Düşüyor'... mask
Ankara Haber; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den Çocuk İstismarına Sert Tepki; 'Hepimize Herkese Görev Düşüyor'...
Ankara Haber; Çankaya'da Açılışlar Hız Kesmeden Devam Ediyor! Ümitköy Çankaya Evi ve Stk Koordinasyon Merkezi... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Açılışlar Hız Kesmeden Devam Ediyor! Ümitköy Çankaya Evi ve Stk Koordinasyon Merkezi...
Ankara Haber; "Kütüphane Dostu Belediye" Ödüllü Mamak Belediyesi'nden Bir Kütüphane Daha... mask
Ankara Haber; "Kütüphane Dostu Belediye" Ödüllü Mamak Belediyesi'nden Bir Kütüphane Daha...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Atık Malzemelere Yeniden Hayat Veriyor! Aşti 'nin Çatısı Patili Dostlar İçin Yuva Oldu... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Atık Malzemelere Yeniden Hayat Veriyor! Aşti 'nin Çatısı Patili Dostlar İçin Yuva Oldu...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor!
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı' Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla... mask
Ankara Haber; Mamak Ekolojik Köy Okulu’nda Dersler Başladı' Tarım Merkezi Olma Yolunda Hızla...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Keçiören'de Lig Müsabakaları Başladı! TEKNOMER E-spor Gençlik Kupası... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Lig Müsabakaları Başladı! TEKNOMER E-spor Gençlik Kupası...
Ankara Haber; Keçiören'de Atık Getirme Merkezinin Sayısı 100’e Çıkarıldı... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Atık Getirme Merkezinin Sayısı 100’e Çıkarıldı...
Ankara Haber; Pursaklar Endemik Vadi'ye Avrupa'dan Yoğun İlgi... mask
Ankara Haber; Pursaklar Endemik Vadi'ye Avrupa'dan Yoğun İlgi...
Ankara Haber; Pursaklar'da Ertuğrul Başkan'dan Sağlıklı Gıdalar için Sıkı Denetim... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Ertuğrul Başkan'dan Sağlıklı Gıdalar için Sıkı Denetim...
Ankara Haber; Çankaya'da Açılışlar Hız Kesmeden Devam Ediyor! Ümitköy Çankaya Evi ve Stk Koordinasyon Merkezi... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Açılışlar Hız Kesmeden Devam Ediyor! Ümitköy Çankaya Evi ve Stk Koordinasyon Merkezi...
Ankara Haber; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den Çocuk İstismarına Sert Tepki; 'Hepimize Herkese Görev Düşüyor'... mask
Ankara Haber; Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den Çocuk İstismarına Sert Tepki; 'Hepimize Herkese Görev Düşüyor'...
Ankara Haber; Ayaş'ta Seymen ve Bacıerenler Yetişiyor... mask
Ankara Haber; Ayaş'ta Seymen ve Bacıerenler Yetişiyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Atık Malzemelere Yeniden Hayat Veriyor! Aşti 'nin Çatısı Patili Dostlar İçin Yuva Oldu... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Atık Malzemelere Yeniden Hayat Veriyor! Aşti 'nin Çatısı Patili Dostlar İçin Yuva Oldu...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor! mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor!
Ankara Haber; "Kütüphane Dostu Belediye" Ödüllü Mamak Belediyesi'nden Bir Kütüphane Daha... mask
Ankara Haber; "Kütüphane Dostu Belediye" Ödüllü Mamak Belediyesi'nden Bir Kütüphane Daha...

08 Ara 2022 - 16:14 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL