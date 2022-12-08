Ankara Haber; Gölbaşı Belediyesi’nden Milli Eğitim Bakanlığı’yla Anaokulu İşbirliği...

Gölbaşı Belediyesi’nin ön ayak olmasıyla ilçeye bir anaokulu daha kazandırılmış olacak. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Dünyanın en masum sevgisini yüreklerinde barındıran çocuklarımızın eğitim hayatlarına destek olmak bizim en önemli önceliklerimizden.

Bu kapsamda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokolle beraber belediyemiz bünyesindeki alanı bakanlığımıza tahsis ettik. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.