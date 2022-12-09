Ankara Haber: Etimesgut Türk Tarih Müzesi TBMM Gündeminde! Ünü Yayılıyor...

Meclis İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, TBMM bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkarak Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı anlattı. Haberal, Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın önemine işaret ederek müzenin fotoğraflarını kürsüden milletvekillerine göstererek, “Tüm milletvekillerimizin ve vatandaşlarımızın müzeyi gezmesi gerekir” dedi.

Milletvekillerine çağrıda bulunan “Ankara'ya gelen misafirlerimize TBMM’de ağırlıyorsunuz, Anıtkabir'de ağırlıyorsunuz. Ankarada Etimesgut’ta Türkiye'de şuanda tek örneği olan Türk Tarih Müzesi’nde de bütün misafirlerimizi, bütün öğrencilerimizi Etimesgut Belediyesi ağırlamaya hazırdır. Bütün misafirlerimizi özellikle meclise gelen bütün misafirlerinizi tarihimizi yaşamak ve yaşatmak için Türk Tarih Müze

si'ne bekliyoruz” diye konuştu.

Haberal, “Genç yaşlı herkesin görmesi gereken Türk Tarih Müzesi’nden sizlere bahsetmek isterim. Etimesgut İlçesi Bağlıca mahallesinde yer alan Türk Tarih Müzesi ve Parkı 60 bin metrekare üzerine kurulmuş içinde altı bin metrekare kapalı 54 bin metrekare açık alana sahiptir Türk Tarih müzesinin girişinde Bilge Kağan ve eşi İl İtmiş Bilge Hatun ziyaretçilerini karşılayarak Türklerin kadına verdiği önemi göstermektedir. Alparslan da Kılıçaslan'da Mustafa Kemal’de müzede ziyaretçilerini büyük bir gururla beklemektedir. Tarihimize ait önemli komutanlar, yazarlar, bilim adamları da bu müzede heykelleriyle sergilenmektedir” ifadelerini kullandı.

Meclis’teki konuşmasını değerlendiren Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de Erkan Haberal’a teşekkür ederek, “Sayın Meclis idare amirimiz, milletvekilimiz Erkan Haberal Bey’in ifade ettiği gibi Türk Tarih Müzemize tüm milletvekillerimizi ve vatandaşlarımızı davet ediyoru” dedi.