Ankaralılar’dan ATO’ya Hayırlı Olsun Ziyareti!

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) yeniden başkanlığa seçilen Gürsel Baran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkanı tebrik eden Yaman, "Ankara'mız sağlık, tarım ve özellikle savunma sanayisinden diğer üretim alanlarına kadar pek çok alanda önemli mesafeler aldı. Bunda Ankara Ticaret Odası’nın büyük bir katkısı var. Ankaralılar olarak Ankaramız için yapmış olduğunuz hizmetlere teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz." dedi.

Ankara’yı daha iyi yerlere taşıyacağız diyen Yaman, “Başkentimiz Ankara’dan direkt uçuşların olması ve artması noktasındaki çabalarından dolayı ATO Başkanımız Gürsel Baran’a teşekkür ediyoruz. Üniversite kenti, ticaretin, sanayinin, savunma sanayi ve sağlık turizminin merkezi olarak yurt dışına direkt uçuş sayımızı artırdığımızda Başkentimizi küresel ekonomi alanında daha iyi noktalara taşıyacağız.” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da ziyarette yaptığı konuşmada, ATO'nun Türkiye'nin ikinci en büyük ticaret odası olduğunu belirterek, "Ankara’da bulunan meslek ve sivil toplum kuruluşları olarak ortak değerimiz Ankara. Ankara’nın ekonomik ve sosyal açıdan ilerlemesi için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye sorunları olan zor bir coğrafyada bulunuyor. Bu zorluklara rağmen Ankara'mızın ve ülkemizin ekonomisini geliştirmek için gayret sarf ediyoruz" dedi. Baran, eskiden "memur kenti" olarak bilinen Ankara'nın bugün ticaret ve sanayi şehri haline dönüştüğünü ve hatta Türkiye’nin savunma sanayisinin merkezi haline geldiğini ifade etti.