Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknooji Bakanı Mustafa Varank, "Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik" diyerek TBMM'deki bütçe görüşmelerine yerli otomobil Togg ile geldi.

Togg'un test araçlarından biri olduğunu ifade eden Bakan Varank, seri üretim bandından çıkan bir araç olduğunu belirterek, tip onayı alındığında satışa hazır hale geleceğini belirtti. Şubat ayında nasıl bir satış yapılacağını belirten Bakan Varank, Mart ayından itibaren de satışa çıkacağını söyledi.

Bakan Varank, Togg'un 'vizyon proje' olduğunu kaydetti. Meclise gelene kadar, Pazar sabahında yollarda ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.