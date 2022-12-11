11 Ara 2022 - 12:31- Gündem G: 11 Ara 2022 - 12:32

Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Meclis'e yerli otomobil Togg ile geldi. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi Genel Kurul'da görüşülecek.
Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi mask
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ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknooji Bakanı Mustafa Varank, "Bu gururu vatandaşlarımız görsün istedik" diyerek TBMM'deki bütçe görüşmelerine yerli otomobil Togg ile geldi.

Togg'un test araçlarından biri olduğunu ifade eden Bakan Varank, seri üretim bandından çıkan bir araç olduğunu belirterek, tip onayı alındığında satışa hazır hale geleceğini belirtti. Şubat ayında nasıl bir satış yapılacağını belirten Bakan Varank, Mart ayından itibaren de satışa çıkacağını söyledi.

Bakan Varank, Togg'un 'vizyon proje' olduğunu kaydetti. Meclise gelene kadar, Pazar sabahında yollarda ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.
# pazar, TOGG

11 Ara 2022 - 12:31 - Gündem

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