Kabine Pazartesi (Bugün) Toplanıyor: Gözler Asgari ücret ve EYT'de Olacak...

ANKARA (İGFA) - Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürerken, gözler 12 Aralık Pazartesi (bugün) günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Ana gündemde ekonominin olacağı Kabine'de en çok merak edilen konu olan emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplantıda bilgi vermesi beklenirken, düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Asgari ücret, memur ve emekliye yönelik ekonomik düzenlemelerin de değerlendirileceği toplantıda bir diğer gündem maddesi ise terörle mücadele olacak.