12 Ara 2022 - 10:16- Gündem G: 12 Ara 2022 - 10:17

Ekim Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı!

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Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.
Ekim Ayı İşsizlik Rakamları Açıklandı! mask
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin İşgücü İstatistiklerini yayımladı. Hane halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 48,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 21,9 oldu.
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12 Ara 2022 - 10:16 - Gündem

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