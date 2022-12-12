Ankara Haber; Mamak’ta Satranç Turnuvası Düzenlendi...

Ankara Üniversitesi Zeka Sporları Topluluğu, Mamak’ta Satranç Turnuvası düzenledi. 75. Yıl Amfi Tiyatro’da düzenlenen satranç turnuvasında satranç tutkunları hamleleri ile birbirlerini zorladı. Zeka rekabetinde dereceye giren yarışmacılar, spor giyim mağazası hediye çeki ile ödüllendirildi.

“Turnuvalara Ev Sahipliği Yapmaya Devam Edeceğiz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çalışmalarımızı ilk günkü aşkla ve heyecanla sürdürmeye devam ediyoruz. Mamak’ta tesislerimizde turnuvaların düzenlenmesi bizi mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra da hep güzel turnuvalarla anılmaya devam edeceğiz. Daha güzel yarınlar bizleri bekliyor” diye konuştu.