Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlik Buluşmaları Sürecek!

Konuşmasında ülkenin her biri ayrı iftihar kaynağı projelerinde görev alan gençlerle bir arada olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri küçümseyenlere en güzel cevabı yine, birlikte oldukları gençlerin verdiğini söyledi.

Milletin umudunu kırma, enerjisini tüketme peşinde olanların gençlerin çalışkanlığı ve heyecanı karşısında bir balon gibi sönüp gideceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ömrünü bu aziz millete hizmete adamış bir büyüğünüz olarak sizlerle geçirdiğim her an kendimi adeta yenilenmiş, şarj olmuş hissediyorum. Esasen bizim gençliğimizin gündemi ile sizlerin gündemi arasındaki fark Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli. Biz yasakların, yoklukların, yoksullukların Türkiye'sinin tüm yükünü omuzlamış bir nesiliz.

Aklımızın erdiği günlerden itibaren hem geri kalmışlığın hem demokrasi eksikliğinin sebep olduğu sıkıntıları hayatımızın her anında yaşadık. Şimdi sizlere teker teker anlatsam inanmakta zorluk çekeceğiniz öyle sorunlarla boğuşuyorduk ki kelimenin tam anlamıyla akıllara zarardı. Zaman içinde hepsinin gerisindeki sebepleri gördük, anladık.

Bir yandan tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi en iyi şekilde öğrenerek kendimizi yetiştirmenin, diğer yandan çağı kavramamıza imkân sağlayacak güncel ve ilmi donanımı kazanmanın mücadelesini verdik. Bilgiye ve kaynağa erişme imkânının bir hayli sınırlı olduğu bir dönemde bu mücadele kolay geçmedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burslarla yetişmediğini, hem çalışıp hem okuduğunu, bu şekilde eğitimini tamamladığını dile getirdi.

Hayatın meşakkatli ve muhataralı yollarında ya fikren ya fiilen kaybettikleri nice arkadaşlarının olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke ve dünya çapında nice başarılara imza atan arkadaşlarımız da oldu. Verdiğimiz emekler, döktüğümüz terler, girdiğimiz riskler boşa gitmedi, kazanan yine biz olduk.

Bugün sizlerle bir araya gelmemize vesile olan büyük projelerimizi, gelecek için kurduğumuz büyük hayalleri, geçmişte ödediğimiz o bedellere borçluyuz. Size olan güvenimiz sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu böylesine güvenli ve kararlı bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bizim Türkiye Yüzyılı'ndaki yoldaşlarımız sizlersiniz." diye konuştu.

TEKNOFEST KUŞAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin kuşakları alfabe harfleriyle ifade etmeyi sevdiğini belirterek, "Sizler için Z kuşağı diyorlar. Hâlbuki biz karşımızda maziden atiye kurdukları köprüyle özgürlüğü, hakkaniyeti, çalışmayı, üretmeyi, hayatlarının merkezine koyan bir gençlik görüyoruz. Ben bu gençliğe, Samsun'da da ifade ettim, TEKNOFEST açılışlarında şahit olduğum manzaradan hareketle illa bir isim konulacaksa 'TEKNOFEST kuşağı' denmesi gerektiğini söylemiştim." ifadelerini kullandı.

GENÇLİK BULUŞMALARI DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin gençlerin dünyanın dört bir yanında gösterdikleri başarıları da yanlış anladığını aktardı.

Türkiye'yi hâlâ tek parti devrinin içine kapanık, dünyadan kopuk, kendi insanıyla kavgalı, geleceğine ilişkin iddiası olmayan bir ülke zannedenlerin gençlere de böyle baktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aslı böyle değil. Kökü mazide, yani geçmişte olan bu gençlerimiz ülkemizin Türkiye Yüzyılı hazırlığının en önemli gücüdür. Sizler gibi gayretleri, kabiliyetleri, birikimleri, başarılarıyla sadece akranlarına değil aynı zamanda arkadan gelen yeni kuşaklara da örnek teşkil eden gençlerimiz bizim gurur kaynağımızdır.

Geçen hafta Şanlıurfa'da bir araya geldiğimiz gençlerimize de ifade ettiğim gibi artık bizler, sizin zamanınızın misafiriyiz. Olaya biz böyle bakıyoruz. Türkiye Yüzyılı sizlerin hem eseri hem asrı olacaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PROGRAM SONUNDA KONSERE EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonunda, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği şarkıları dinleyerek, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısına eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Isabelle' şarkısını seslendirmesiyle sosyal medyada ünlenen 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker'i de dinledi. Türker ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birazcık kilo vermen lazım değil mi?" dedi. Türker de kilo vermek için diyetisyene gideceğini söyledi.