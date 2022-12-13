13 Ara 2022 - 10:36- Belediyeler G: 13 Ara 2022 - 10:37

Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor...

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Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi’nde 20 dönümlük alana kurulan ve ücretsiz hizmet veren ‘Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu’ belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla genişletiliyor.
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor... mask
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Ekipler platoda, toprak tesviye ve mevsime uygun gül dikimi yaparak burayı daha estetik bir görünüme kavuşturuyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da burada yapılan çalışmaları denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Altınok aynı zamanda dünya evine giren ve çekim platosunda mutlu anlarını ölümsüzleştiren bir çiftle de sohbet ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Altınok denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Ankara`da neye ihtiyaç var diye baktık. Genç çiftlerimiz, ailelerimiz, çocuklarımız fotoğraf çektirmek için uzak bölgelere gidiyordu. Biz de ilçemizdeki ekonomik değeri yüksek bir noktaya Lavanta ve Gül Bahçesi inşa ettik. Tüm vatandaşlarımıza ve çiftlerimize ücretsiz hizmet veriyor. Burayı büyüterek devasa bir çekim platosu haline getiriyoruz. Tesisimizi önce 50 dönüme çıkaracağız, ardından da 270 dönümü kaplayacak bir lavanta ve gül bahçesi hâline getireceğiz.” dedi. ​
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13 Ara 2022 - 10:36 - Belediyeler

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