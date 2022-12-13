13 Ara 2022 - 11:54- Belediyeler

Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor...

Sincan Belediyespor bu hafta Yozgatspor 1959’u konuk etti ve bu zorlu müsabakadan 1-0 galip ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanına gidecek olan Sincan Belediyespor, Hacılar Erciyesspor’un konuğu olacak.