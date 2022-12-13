13 Ara 2022 - 11:54- Belediyeler G: 13 Ara 2022 - 11:55

Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor...

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Sincan Belediyespor bu hafta Yozgatspor 1959’u konuk etti ve bu zorlu müsabakadan 1-0 galip ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanına gidecek olan Sincan Belediyespor, Hacılar Erciyesspor’un konuğu olacak.
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor... mask
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Sincan Belediyespor; Yozgatspor 1959 karşılaşmasında ilk yarı gol sesi çıkmadı.Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Sincan Belediyespor girdiği pozisyonlardan birini 58. Dakikada Barış Küçük’ün ayağından bulduğu golle değerlendirdi ve 1-0 öne geçti.

90 dakikanın sonunda Sincan Belediyespor sahadan 1-0 galip ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sincan Belediyespor şu anda oynadığı 11 maçta; 9 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak Bal Ligi 6.Grupta 28 puanla lider durumda. Ligin ilk yarısının bitimine 2 hafta kala liderliğini koruyan Sincan Belediyespor önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanına giderek Hacılar Erciyesspor’ un konuğu olacak. Kayseri’ye 3 puan için gidecek olan takım, ligin ilk yarısını lider olarak bitirmeyi hedefliyor.
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13 Ara 2022 - 11:54 - Belediyeler

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