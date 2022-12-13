ANKESOB Başkanlar Kurulu Toplandı!

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanlar Kurulu Toplantısı, odaların başkanlarının katılımıyla CP Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ANKESOB'un çalışmaları ve projeleri ile odaların sektörel sorunları ve çözüm yolları ele alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı, ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner'in konuşması ile başladı.

Başkan Yiğiner, ANKESOB'un faaliyet, hedef ve projeleri hakkında bilgi verirken, şunları kaydetti: "2022 yılı 4 yılda bir yapılan olağan genel kurul toplantılarımızın dönemiydi. Odalarımızın, Birliğimizin, Federasyonlarımızın ve en son da TESK'in seçimleri gerçekleştirildi. Bu süreçte ANKESOB'a bağlı odalarımızdan 22 oda başkanımız değişti.

Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönemde beklentilerimizin karşılanması dileğiyle tüm oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum.

Ankara teşkilatı olarak, esnaf ve sanatkârlarımızı daha da güçlendirmek için gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güzel işler yaptık, ancak hedeflediğimiz noktalar için daha yapmamız gereken çok işimiz var. Çıkarttığımız kanunlarla, yönetmeliklerle, Ankara teşkilatı olarak yaptığımız işler ortada. Esnaf ve sanatkârlarımıza çok uzun yıllar hizmet edecek hem modern hem de tarihi değerimizi yansıtan güzel bir eseri Taş Binayı teşkilatımıza kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bizler hizmet etme gayreti içerisinde eser bırakmak için çalışıyor, mücadele ediyoruz. Üye kayıtlarımızın önünü açtık. Şu an sicilde kayıtlı 115 bin aktif üyemiz, 122 bin işyerimiz var. Başkentimizin üreten ve hizmet veren gücü olarak her geçen gün büyüyoruz. Ankaralı esnaf ve sanatkârlar olarak hep beraber teşkilatımızı daha ileriye taşıyacağız.

Zorlu bir Pandemi süreci yaşadık. Pandemide en çok zorlanan kesim esnaf ve sanatkârlarımız oldu. Bu süreçte ANKESOB olarak odalarımıza, esnaf ve sanatkârlarımıza imkanlar nispetinde gerek maskeler, dezenfektan malzemeleri, gerekse ekonomik olarak destekte bulunduk. Bunun haricinde salgından etkilenen esnaf ve sanatkârlarımızın yükünü hafifletmek için hükümetimizin destek paketleri olan; hibe destekleri, vergi indirimleri, kredi destekleri, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği gibi birçok tedbirin sağlanmasında işbirliğimiz ve gayretli çalışmalarımız oldu.

Dünyada bir ekonomik kriz var. Rusya-Ukrayna savaşı dünyayı etkilediği gibi bizim ülkemiz de etkilendi. Türkiye geneli esnaf ve sanatkârlarımızı ilgilendiren; basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadlerin yeniden belirlenmesi, yukarıya çıkarılması gerekmektedir. Meslek odalarımızın çalışma esaslarını belirleyen 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun kapsamı baştan aşağıya günümüz koşullarına göre yeniden revize edilmesi gerekiyor.

Esnaf kavramının tanımı yeniden ele alınmalı. İşletmeler bakımından esnaf ve sanatkâr tanımı, yeniden yapılmalıdır. Kanun revize edilmediği, değişmediği müddetçe biz büyüyemeyiz. Odalarımız da ayakta çok zor durur.

Hep kazanmak için mücadele ediyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımızın en önemli sorunlarından biri finansmana erişim ve işletme sermayesi eksikliğidir. Bu doğrultuda esnaf ve sanatkârlarımızın ihtiyaç duydukları finansman kaynağının en uygun ve yeterli bir şekilde karşılanması için zaman içerisinde önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Bu anlamda sürekli çalışmalar yapan TESKOMB Genel Başkanı Sayın Abdulkadir Akgül'e şükranlarımı sunuyorum.

Samimiyetle, el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde esnaf ve sanatkârlarımızın geleceği için, ülkemizin kalkınması için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Başkanlar Kurulu Toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağolun var olun."

EROĞLU'NUN SUNUMUYLA İŞ HAYATINA YAKLAŞIM

ANKESOB'a bağlı meslek odalarının başkanlarının odaları tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri, odalarının ve bağlı esnaf ve sanatkârların sorun ve taleplerini içeren görüş ve değerlendirme konuşmalarının ardından, toplantı İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında; Prof. Dr. Erhan Eroğlu'nun "Verimli çalışma ortamı ve iş hayatında ekip halinde farkındalık yaratmak" konulu bir sunumu ile devam etti.

Eroğlu sunumunda; daha başarılı bir iş hayatına sahip olmanın yolunun insanın kendi tutum ve davranışlarından, hayata yaklaşımından geçtiği üzerinde durdu. Eroğlu, özetle şunları vurguladı: "İyi iş diye bir şey yoktur, işyerinde en iyi insan, işinde en iyi olabilmek vardır. Hayatı doğru yaşamak, iş hayatında başarılı olmak için ilk yapılması gereken şey, harekete geçmektir. Başkanlar olarak, yöneticiler olarak önce konuşmalarımıza dikkat etmemiz, kendimizi düzeltmemiz gerekiyor.

Başkanları olduğunuz Odalarınızın, imajı, itibarı, kalitesi, verimliliği, mutluluğu, huzuru, geleceği de önce sizin elinizde. Mahvetmek çok kolay; bazen kötü bir kelime, bazen berbat bir yüz ifadesi, bazen küçük ya da çok büyük bir isteksizlik, motivasyonsuzluk buna yol açar. Hani var ya bir söz; 'Bir kelimeyle mahvettikten sonra roman yazsan ne yazar.'"