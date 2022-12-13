Ankara Haber: Sevimli Sincaba Keçiören Belediyesi Sahip Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Ankara’da bir vatandaşın evde beslenmesi yasak olan bir sincabı evcilleştirdiğini tespit ederek harekete geçti. Kötü şartlarda beslendiği belirlenen sincaba el koyan ekipler sevimli canlıyı Keçiören Belediyesine teslim etti. Evcilleştiği için kendi doğal yaşam alanına bırakılması durumunda yaşaması mümkün olmayan sincap bundan böyle Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Alanı’nda kendisine ayrılan özel bölümde yaşamını sürdürecek.

Keçiören Belediyesi veteriner hekimlerince yapılan sağlık kontrollerinin ardından bir ayağında problem olduğu da tespit edilen sincap bakım ve tedavi altına alındı. Hızlı bir iyileşme süreci geçiren sincapla Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yakından ilgilendi. Evcilleştirilmiş olduğu için insanlardan kaçmayan sevimli canlıyı Altınok fıstıkla besledi.

Sevimli sincabın emin ellerde olduğunu söyleyen Başkan Altınok, “Eskiden Ankara'da çok sincap varmış. Sincaplar biliyorsunuz ağaçtan ağaca atlayarak yaşarlar. Rivayete göre çok fazla orman varmış Ankara’da. Ama şu an yok. Ağaçların savaşlarda güvenlik sebebiyle kesildiği ya da yakıldığı söylenir. Bizlerde ormanlık alanda yaşaması gereken ancak evcilleştiği için vahşi yaşama uyum sağlayamayacağını bildiğimiz bu canlımızı Doğal Yaşam Parkı’mızda besleyeceğiz. Vatandaşlarımızda sincabımızı ziyaret edip rahatlıkla görebilirler.” dedi. ​