14 Ara 2022 - 10:30- Gündem G: 14 Ara 2022 - 10:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan’da...

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Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler, havaalanında karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan’da... mask
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Türkmenbaşı Uluslararası Havalimanında, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral ile diğer ilgililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenleneceği, Hazar Denizi kıyısındaki "turizm üssü" Avaza bölgesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bugün heyetler arası görüşmelerin yanı sıra Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki iş birliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı zirve vesilesiyle çeşitli anlaşmalara da imza atılacak.

# Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan’da..., Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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14 Ara 2022 - 10:30 - Gündem

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