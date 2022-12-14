Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor!

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan metruk yapıların yıkım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe sakinlerinin şikâyetlerine sebep olan, çevrede yaşayanları rahatsız eden, güvenlik sorunları oluşturan yapılara mülk sahiplerinin rızası ile müdahale ediliyor. Vatandaşların talep ve şikâyetleri üzerine atıl durumdaki yapılar prosedüre uygun bir şekilde çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımı gerçekleştiriliyor.

‘‘Mahallelerde de can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan yapılarda yıkım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyoruz’’

Metruk yapı yıkımları ile ilçenin daha nezih ve güzel bir muhit olması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belirlenen bir plan dahilinde mahallelerde de can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan yapılarda yıkım çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyoruz. Bu tür yapılar temizlendikçe bir yandan çevre kirliliğinin önüne geçerken, bir yandan da insan sağlığını tehdit eden unsurları da ortadan kaldırıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.