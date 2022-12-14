14 Ara 2022 - 16:21- Belediyeler

Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı...

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Sincan Belediyesi, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlâna Celâleddin-i Rumi’yi vefatının 749. yıl dönümünde düzenlenen Şeb-i Arus gecesi ile andı. Lale Konferans salonunda gerçekleşen programda Doç. Dr. Alper Akdeniz'in yönetmenliğinde Semâ Töreni yapıldı.
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı... mask
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Hz. Mevlâna vuslatının 749. yıl dönümünde Sincan’da düzenlenen törenle anıldı. Sincan Belediyesi Lale Konferans salonunda öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı ve büyük mutasavvıf Mevlâna Celâleddin Rumi için anma etkinliği düzenlendi.

Programa Sincan Belediye Başkanı Sn. Murat Ercan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serbülend Arpa, Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “MevlânaCelâleddin-i Rumi’yi 749. vuslat yıl dönümünde saygıyla ve hürmetle anıyoruz. 13. yüzyıldan günümüze uzanan adeta bir sembol. Anadolu coğrafyasının İslamlaşması ve Türkleşmesi sadece savaşlarla olacak bir şey değil. Mevlâna Hazretleri gibi alimlerin sayesinde bu topraklarda hoşgörü iklimi esmiştir. Engin hoşgörüsü, bilge duruşu ve aşka davetini dünya hala hayranlıkla takip ediyor”dedi.

Gecede Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Alper Akdeniz'in sanat yönetmenliğinde Mevlevi Bestekar Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin Ferahfeza makamındaki ayin-i şerifi icra edildi. Programda semazenlerin muhteşem gösterisi ilgiyle izlenirken manevi duyguların doruğa çıktığı etkinlikte, unutulmaz anlar yaşandı.

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14 Ara 2022 - 16:21 - Belediyeler

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