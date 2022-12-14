ASKİ’den Ankaralıya Don Uyarısı! Vakit Geçirmeden Tedbirleri Alın...

ASKİ Genel Müdürlüğü tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Başkentli abonelere su sayaçlarını ve borularını donma riskine karşı korumaları uyarısında bulundu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’yı da etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle su sayaçlarının donma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Kış mevsimine girilmesiyle hava sıcaklıklarının düşmeye başladığına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkentte yaklaşık 2 buçuk milyon su abonesi olduğunu belirterek aboneleri yoğun kar yağışı öncesinde tedbir almaya çağırdı.

“VAKİT KAYBETMEDEN ASKİ’YE BAŞVURUN”

Ankara’da ASKİ’nin abone sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

“Genel Müdürlüğümüz yaz-kış, sıcak-soğuk demeden 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmetini sürdürüyor. Ancak yine de her abonemize aynı anda yetişme imkânımız olmadığı için abonelerimize de bazı görevler düşüyor. Sayaçların donma riskine karşı sayaç ve su borularımızın hava ile temas eden bölümlerini cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplayarak koruyucu önlemler almalıyız. Sayaç yerinin temiz, aydınlık ve rüzgâr almayacak şekilde düzenlenmesi de oldukça önemli.

Ayrıca sert kış mevsimlerinde sayaçları donan abonelerimizin, sayaç ve su borularına sıcak su veya ateşle müdahale ederek açmaya çalıştıklarına da sıklıkla tanık olmaktayız. Bu tarz müdahaleler sayaçlara zarar vererek bir daha kullanılamaz hâle getiriyor. Donan sayaçlara kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemeli. Zaten donma sonucu patlayan sayaçtan akan su diğer sayaçların donmasına da neden olur. Başkentlilerden isteğimiz korumasız durumda olup patlayan su sayaçlarına müdahale etmeyerek, suyu vanadan keserek, vakit kaybetmeden ASKİ’ye başvurmaları.”

SU SAYAÇLARINI VE BORULARINI NASIL KORUMALIYIZ?

Öztürk, konut ve iş yeri aboneleri başta olmak üzere site ve apartman yöneticilerinin, kış aylarında alması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

-Sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının dışı alüminyum, içi ise izocam malzemeli hazır koruma malzemesi ile kaplanmalı,

-Sayaç ve tesisat boruları, pamuklu kumaş malzeme ile sayaç ekranının açık kalması sağlanacak şekilde sarılmalı,

-Müstakil bahçe evi, gecekondu, dubleks, villa gibi konut ya da iş yerlerinde kuru talaş, kuru saman, parçalı strafor gibi malzemelerle yastık vazifesi görecek şekilde sayacın bulunduğu alanın kuru olması sağlanmalı (sayacın kuyu içerisinde olan yerleri de dahil),

-Sayaç mahalli veya tesisat kesinlikle naylon türü bir malzeme ile korunmamalı (aksi hâlde sayacın ve sayaç mahallinin nemlenmesine ve sayacın patlamasına neden olmaktadır),

-Sayaç odaları, kolektör ve katlardaki sayaç şaftlarında bulunan sayaçlar, rüzgâr veya soğuk olan açık alanlarda bulunmamalı,

-Sayaç odaları veya müstakil katlarda olan sayaç yerlerinde kesinlikle aydınlatma olmalı,

-Sayaç arızalarında müdahale ve patlak anında ekiplerin hareket alanı ve suyun gideri mutlaka olmalıdır.