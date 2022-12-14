14 Ara 2022 - 21:18- Gündem G: 14 Ara 2022 - 21:19

Kızılelma Göklerde! O Heyecan Daha Fazla Yerde Tutamadı...

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Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma havalandı. Selçuk Bayraktar, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından 'ilk uçuş' başlığıyla paylaştı.
Kızılelma Göklerde! O Heyecan Daha Fazla Yerde Tutamadı... mask
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ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma göklerdeki ilk uçuşuyla buluştu. Daha önce koşu testine çıkan Kızılelma, ardından ilk uçuşu gerçekleştirdi.

BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

"Milli İHA serüvenimizdeki 20 yıllık hayalimiz bugün gerçek oldu" diyen Bayraktar, "Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar #KIZILELMA, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize, tüm dost ve kardeş çoğrafyalara hayırlı uğurlu olsun..." ifadelerini kullandı.

 

https://twitter.com/Selcuk/status/1603034148880502789
# Bayraktar Kızılelma, Selçuk Bayraktar, Kızılelma

14 Ara 2022 - 21:18 - Gündem

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