Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek, Gölbaşılı kadınlara gelir kapısı da olan Kadın Üretim Kooperatiflerini ve Kültür Merkezlerinde ücretsiz olarak verilen çocuklar için İngilizce, yetişkinler için sanat, yemek, spor, hobi dalları başta olmak üzere birçok dalda kurs gören kursiyerleri ziyaret ederek sohbet etti.

Kursiyerler tarafından memnuniyetle karşılanan ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kursiyerlerimiz boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirirken, katılım belgelerine de sahip olabiliyorlar. İyi bir fırsat sunan kurslarımız devam ediyor, herkesin katılımını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.