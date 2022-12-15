15 Ara 2022 - 10:45- Belediyeler G: 15 Ara 2022 - 10:46

Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!

ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal belediyecilikte sınır tanımayan Gölbaşı Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşıladığı; hobiden meslek edindirmeye, kişisel gelişimden güzel sanatlara, müzikten dramaya, yabancı dilden pilates vb. spor dallarına uzanan 25’ten fazla kursu Kızılcaşar ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezlerinde her yaştan ilçe sakinine ücretsiz olarak sağlıyor.
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında! mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in eşi Yeşim Şimşek, Gölbaşılı kadınlara gelir kapısı da olan Kadın Üretim Kooperatiflerini ve Kültür Merkezlerinde ücretsiz olarak verilen çocuklar için İngilizce, yetişkinler için sanat, yemek, spor, hobi dalları başta olmak üzere birçok dalda kurs gören kursiyerleri ziyaret ederek sohbet etti.

Kursiyerler tarafından memnuniyetle karşılanan ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kursiyerlerimiz boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirirken, katılım belgelerine de sahip olabiliyorlar. İyi bir fırsat sunan kurslarımız devam ediyor, herkesin katılımını bekliyoruz.” açıklamasında bulundu.
# Ankara Haber; Müzik Yabancı Dil Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!, ankara, ankara gölbaşı, Gölbaşı Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor!
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı... mask
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor... mask
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor...
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti... mask
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti...
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor...
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor!
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı... mask
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor... mask
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor...
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti... mask
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti...
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor...
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor!
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı... mask
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor... mask
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor...
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor...
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti... mask
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti...
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor... mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Liderliğini Koruyor...

15 Ara 2022 - 10:45 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL