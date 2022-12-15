15 Ara 2022 - 10:59- Belediyeler G: 15 Ara 2022 - 11:00

Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu!

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Bağlıca ve Ahimesut mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yapılan hizmet ve yatırımları anlattı. Vatandaşların talep ve önerilerini de alan Demirel, sakinlerden gelen soruları da cevapladı.
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu! mask
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Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme ve istişare toplantılarında konuşan Demirel, ilçeye her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşattıklarını söyledi.

Etimesgut’ta yapılan bütün yatırımların borçsuz ve öz kaynaklarla yapıldığına dikkat çeken Demirel, “İlçemize ülkemizde ve Türk coğrafyasında olmayan bir Türk tarih Müzesi ve Parkı kazandırdık. Yine örnek bir Engelsiz Yaşam Merkezi, Devlet Bahçeli Tesisleri gibi dev bir yaşam merkezini hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra onlarca park yeşil alanlar kazandırdık. Etimesgut’u eğitimde, kültürde, sporda hep zirveye taşıyoruz” dedi.

Demirel ilçenin üçte birini park, yeşil alan ve ormanlarla donattıklarını belirterek, sosyal kültürel donatılarla ilçeyi çağdaş bir yapıya kavuşturduklarını söyledi. Demirel toplantıların sonrasında mahalle sakinlerinin mahallelerine ilişkin sorularını cevaplarken mahalle toplantılarının devam edeceğini ifade etti.
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15 Ara 2022 - 10:59 - Belediyeler

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