15 Ara 2022 - 11:39- Belediyeler G: 15 Ara 2022 - 11:40

Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor...

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Hanım Evlerinde hayatın her alanı ile ilgili mesleki ve hobi eğitimi veren Pursaklar Belediyesi, kursiyerlere ‘‘İnsan Tanıma Programı Deneyimsel Tasarım Öğretisi’’ semineri verdi. 
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor... mask
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Dikiş, diksiyon, drama, F klavye, karakalem resim çalışması, miyoki takı kursları, dekoratif ahşap süsleme, Kur’an eğitimi, ahşap boyama, Arapça, bilgisayar, cilt bakımı, çocuk gelişimi, giyim, hızlı klavye, iğne oyası, okuma yazma, işaret dili, kazaziye, kurdele nakışı gibi birçok farklı alanda kurs veren Pursaklar Belediyesi, Hanım Evlerindeki kursiyerlere yönelik eğitim seminerlerine de ara vermeden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Ayşe Hatun Hanım Evinde düzenlenen İnsan Tanıma Programı Deneyimsel Tasarım Öğretisi semineri ile insan tanıma becerilerini geliştirmek ve buna göre iletişimi daha kaliteli bir seviyeye getirmek ve kursiyerlerin kendilerini daha nitelikli, daha detaylı tanıyabilmeleri için bilgiler verildi.

‘‘İlerleyen süreçte gerçekleştireceğimiz farklı seminerlerle, kursiyerlerimizin kabiliyetlerini, en üst seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz’’

Hanım Evlerinde mesleki kurs eğitimlerinin yanı sıra bu kursları birçok farklı eğitim seminerleri ile desteklediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Altınova Ayşe Hatun Hanım Evimiz de kursiyerlerimize İnsan Tanıma Programı Deneyimsel Tasarım Öğretisi semineri gerçekleştirdik. Bu seminerle birlikte kendilerini daha iyi tanımalarına, becerilerini doğru bir şekilde kullanırken, doğru bir iletişimle gelişim sürecini en iyi noktalara taşımalarına yönelik önemli bir bilgilendirme ve eğitim seminerini kursiyerlerimizle buluşturduk. İlerleyen süreçte Hanım Evlerimizde gerçekleştireceğimiz farklı seminerlerle, kursiyerlerimizin kabiliyetlerini, en üst seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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15 Ara 2022 - 11:39 - Belediyeler

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