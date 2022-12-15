15 Ara 2022 - 11:44- Belediyeler G: 15 Ara 2022 - 11:45

Ankara Haber; Pursaklar’ın Miniklerinden Yerli Malı Haftası Kutlaması...

ABONE OL Google News Sayfamız

Yerli malı tüketiminin önemine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak adına Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ankara Haber; Pursaklar’ın Miniklerinden Yerli Malı Haftası Kutlaması... mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okullarında minik öğrencilere yerli malının önemi anlatılarak paylaşma ve dayanışma bilincini aşılayabilmek amacıyla ‘‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’’ etkinliği düzenlendi.

Yiyeceklerin ve içeceklerin hazırlandığı etkinliğe katılan Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk, Anadolu kültürünü ve ev ortamlarını anımsatan koreografiler eşliğinde çocukların hazırlamış olduğu mini gösterileri izledi. 

‘‘Çocuklarımıza yerli malının değerini ve bilinçli tüketimi doğru öğretebilirsek yarınlara daha emin adımlarla ilerleme fırsatına sahip olacağız’’

Nezaket Okullarında Yerli Malı Haftası’nda öğrencilere tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin aktarıldığını ifade eden Belediye Başkan Vekili Ahmet Öztürk; ‘‘Nezaket Okullarımızda eğitim gören çocuklarımıza yerli malının önemi hakkında bilgiler verirken, tüketim koşulları hakkında detaylı bilgiler verdik. Bir yandan öğrencilerimizi yerli tüketime teşvik ederken diğer yandan da israfı önleyip bilinçli tüketimi öğrencilerimize aşılamayı hedefliyoruz.

Çocuklarımıza yerli malının kıymetini, değerini ve bilinçli tüketimi doğru öğretebilirsek yarınlara daha emin adımlarla ilerleme fırsatına sahip olacağız. Bu amaç doğrultusunda minik yavrularımıza geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz’’ dedi.

# Ankara Haber; Pursaklar’ın Miniklerinden Yerli Malı Haftası Kutlaması..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor...
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı...
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu! mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu!
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında! mask
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor!
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı... mask
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor...
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı...
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu! mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu!
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında! mask
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor!
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı... mask
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Hanım Evlerinde Eğitim Seminerleri Devam Ediyor...
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı... mask
Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı...
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu! mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu!
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında! mask
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor!
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı... mask
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?

15 Ara 2022 - 11:44 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL