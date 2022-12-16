16 Ara 2022 - 09:15- Gündem G: 16 Ara 2022 - 09:16

Devlet Korumasındaki Gençler Kamuya Atanacak!

ABONE OL Google News Sayfamız

Devlet korumasında yetişen gençlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesine yönelik tercih işlemlerinde bugün son gün.
Devlet Korumasındaki Gençler Kamuya Atanacak! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişmiş gençler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. 6 Aralık'ta başlayan hak sahibi bin 41 kişi tercih işlemleri 16 Aralık Cuma (bugün) günü sona eriyor. Hak sahipleri, www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek işlemleri gerçekleştirebilmek için E-Devlet Kapısı’na giriş şifresine sahip olması gerekiyor.

Bakanlık, devlet korumasında yetişmiş gençleri 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ederken, bu kapsamda yılda üç kez Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor. 2022 yılının son atamasının bu ay sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.
# Devlet Korumasındaki Gençler Kamuya Atanacak!, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Bakanlık Üniversite Gençliğinin Profilini Çıkarıyor! mask
Bakanlık Üniversite Gençliğinin Profilini Çıkarıyor!
ŞOK Market'ten İndirimin Kralı Geldi! 14 – 20 Aralık'ta Ağzına Kadar Dolacak; İzdiham Çıkacak! Katalogdaki Ürünlerin Fiyatı Diplerde… mask
ŞOK Market'ten İndirimin Kralı Geldi! 14 – 20 Aralık'ta Ağzına Kadar Dolacak; İzdiham Çıkacak! Katalogdaki Ürünlerin Fiyatı Diplerde…
Milyonlarca EYT’liye Dudak Uçuklatan Açıklama! Gözler Bu Haberdeydi; Yaş Sınırı Hakkında Öyle Bir Şey Çıktı Ki… mask
Milyonlarca EYT’liye Dudak Uçuklatan Açıklama! Gözler Bu Haberdeydi; Yaş Sınırı Hakkında Öyle Bir Şey Çıktı Ki…
En Ucuz Hindi Fiyatları Ortaya Çıktı! A101, BİM, ŞOK ve Migros Hindi Fiyatları Kapıda Kuyruk Oluşturuyor! Bütün ve Yarım Kilo Hindi Fiyatları… mask
En Ucuz Hindi Fiyatları Ortaya Çıktı! A101, BİM, ŞOK ve Migros Hindi Fiyatları Kapıda Kuyruk Oluşturuyor! Bütün ve Yarım Kilo Hindi Fiyatları…
15 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Düştü Mü? Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu! Akaryakıta Beklenen Haber Geldi… mask
15 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Düştü Mü? Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu! Akaryakıta Beklenen Haber Geldi…
Çocuklu Ailelerin Dikkatine! SED Ödemeleri Hakkında Son Dakika Açıklaması! E-Devlet Sorgulama Ekranı Açıldı! mask
Çocuklu Ailelerin Dikkatine! SED Ödemeleri Hakkında Son Dakika Açıklaması! E-Devlet Sorgulama Ekranı Açıldı!
Asgari Ücret 3. Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Yapıyor? Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak? mask
Asgari Ücret 3. Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Yapıyor? Asgari Ücret Ne Zaman Belli Olacak?
BİM Market’ten Son Dakika İndirimi Başladı! Aralık Ayına Özel; Telefon, Akıllı Saat, Kar Küresi… Yok Yok! mask
BİM Market’ten Son Dakika İndirimi Başladı! Aralık Ayına Özel; Telefon, Akıllı Saat, Kar Küresi… Yok Yok!
Öğrencilere Tam Tamına 5.500 TL Yardım Verilecek! Cumhurbaşkanı Öyle Bir Müjde Verdi Ki... Milyonlarca Lise ve üniversiteli Davul Zurna Tuttu… mask
Öğrencilere Tam Tamına 5.500 TL Yardım Verilecek! Cumhurbaşkanı Öyle Bir Müjde Verdi Ki... Milyonlarca Lise ve üniversiteli Davul Zurna Tuttu…
2023 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Masadaki Rakamlar Tek Tek Ortaya Çıktı; En Düşük… Milyonlar İkiye Ayrıldı! mask
2023 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Masadaki Rakamlar Tek Tek Ortaya Çıktı; En Düşük… Milyonlar İkiye Ayrıldı!

16 Ara 2022 - 09:15 - Gündem

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL