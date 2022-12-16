Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Sokak Hayvanları Çalıştayı...

Mamak Belediyesi sokak hayvanları konusunda attığı adımlarla Türkiye’de örnek belediyeler arasında gösteriliyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nde yapılan çalışmalar takdirle takip edilirken bu kez Mamak Belediyesi, sokak hayvanları sorununu düzenlediği çalıştayla sivil toplum kuruluşlarından dinledi.

Sokak Hayvanları Çalıştayına katılımcı sınırı koyulmadı. Hayvan sever derneklerinden sokakların güvenliğini benimseyen sivil toplum kuruluşlarına kadar çalıştaya katılanlar fikirlerini açıkça beyan etme fırsatı buldu.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,

“Sokak hayvanları konusunda eksiklikleri tamamlamak adına bir araya geldik. Herkesin düşüncesi bizim için çok önemli. Samimiyetle yaklaşıyoruz bu konuya ve sizlerden de destek bekliyoruz. Yarın bugünden daha iyi olacak” dedi.

3 oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayda; 5199 sayılı kanun çerçevesinde sokak hayvanları, hayvan hakları ve barınak koşulları, küpeli hayvanlar, kısırlaştırma, köpek korkusu, sahipsiz köpeklerin sebep olduğu hak ihlalleri ve hukuksal durum, hayvanlar için daha iyi yaşam alanları ve besleme odaklarının yapılması ile ilgili konu başlıkları üzerinden konuşmacılar görüşlerini ifade etti.

“Personele Psikoeğitim Verilmeli” önerisi

Patili Dostlar Derneği Başkanı Mesut Cantürk, Ankara’da 50 tane Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu ancak çalıştaya katılım sayısının bu kadar az olmasının kendilerini üzdüğünü belirtti. Cantürk, patili dostlar için kedi-köylerin, köpek-köylerin yapılması önerisinde bulundu. “Ortak paydada buluşup çözümler üretmeliyiz” diyen Patili Dostlar Derneği Başkanı Cantürk, bakım evlerinde görev yapan personellerin psikoeğitimden geçirilmesi gerektiğinin önemine işaret etti.

Sorunlu personellerin barınaklarda çalıştırılmamasını istedi. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin de bu önerinin yerinde bir öneri olduğunu söyleyerek konu ile ilgili çalışmaların yapılacağını ifade etti.

“Köpek Popülasyonunun Önüne Geçilmeli”

Çalıştayda sorunun ana nedenleri anlatıldı; çözüm önerileri sunuldu. Son yıllarda sokak köpekleri konusunda artan sorunların ana nedeninin artan köpek popülasyonu olduğuna dikkat çeken konunun uzmanları, bunun ancak kısırlaştırma ile kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

Gönüllü hayvan sever Mukaddes Bolat, “Hayvanların en başından beri kısırlaştırılması ve bu kadar popülasyonun çoğalmaması gerekirdi. Biz de popülasyonun azalması gerektiğini düşünüyoruz sokak hayvanlarla dolsun taşsın demiyoruz. Ama kısırlaştırmanın daha güzel nezih ortamlarda yapılması ve onlara hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Ayrıca çalıştayda sokak köpeklerinin bakım ve tedavileri için lokal tedavi alanlarının kurulması, besleme odaklarının yapılması ile ilgili öneriler de sunuldu.

“Sorun Başıboş Köpekler Sorunu”

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Altuntaş ise “Sorun ne köpek ne hayvandır. Sorun başıboşluktur. Soruna başıboş köpekler demek lazım. Hayvanları beslemek adına gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımızın insani vicdani tutumunu sorgulamayacağım. Ancak hak kavramının içinin nasıl boşaltıldığını görmek lazım. İnsanla herhangi bir hayvanı eşit göreceksek olmaz. Avrupa’nın birçok ülkesine gittim. Orada akılla bilimle hareket ederek önlemler almışlar. Bir tane köpek yok. Bir yılda 30 tane can gitti” diye konuştu.

Konuşmacılar, sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan çocukların, yaşlıların, engellilerin olduğunu söyleyerek sokakların güvenilir hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi, saldırgan köpeklerin belediyeler tarafından toplanıp rehabilite edilmesinin önemine dikkat çekildi.