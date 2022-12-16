Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı! 2 gözaltı

ANKARA (İGFA) - Diyarbakır'da sabah saat 5.10 sıralarında bombalı saldırı yaşandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada göreve giden Çevik Kuvvet minibüsüne geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısı yapıldığı, zırhlı Polis Minibüsü içerisinde bulunan 9 kişinin kontrol amaçlı hastanelere sevk edilmiş ediliği ve herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, aracın bomba düzeneğinin kurulduğu otomobilin kiralık olduğunu söyledi.

Otomobili kiralayan kişinin ve bombalı saldırı düzenlendikten sonra saldırganı bölgeden alan taksi sürücüsünün gözaltında alındığı bildiren Vali Su, yaralılardan 7'sinin taburcu edildiğini kaydetti.