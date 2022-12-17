17 Ara 2022 - 10:20- Gündem G: 17 Ara 2022 - 10:23

Ankara’da Konut Satışları Düştü!

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TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı konut istatistiklerine göre Ankara’da konut satışları geçtiğimiz yılın ayını ayına göre yüzde 47 oranında düştü.
Ankara’da Konut Satışları Düştü! mask
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Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806’ya düştü. Ankara’da ise 9 bin 367 konut satışı gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın aynı ayında Ankara’da 17 bin 117 konut satışı gerçekleşmişti. Buna göre Ankara’da konut satışları diğer konut satış türleri de dahil edilince tam yüzde 47 oranında düştü.

Ankara’da konut satışlarındaki düşüşün Ağustos ayından bu yana sürdüğü 2022 yılının en düşük konut satışının Kasım ayında gerçekleştiğini belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Gayrimenkul PR şunları kaydetti; ‘Hükümetin konut fiyatlarını düşürmek için uyguladığı sıkı para politikası sonrası bankalar konut kredisi başvurularının çoğunu ya reddediyor ya da çok düşük rakamlar da veriyor. Avantajlı krediler döneminde şişen konut fiyatları etiketlere yapıştı.

Tüketicilerin alım gücü düşmesine rağmen fiyatlar düşmüyor. Satıcılar, kredilerin yeniden çıkacağı ümidiyle fiyatlarında direnirken alıcılar da fiyatların düşmesini bekliyor. Dolar kuru arttığında veya avantajlı krediler açıklandığında bir gece de nasıl ki fiyatlar yukarı yönde artırılıyorsa, bu gibi durağan piyasalarda aşağı yönde fiyat güncellemeleri yapılmalı.

Gayrimenkulün fiyatı doğruysa ve ileri düzeyde pazarlanırsa her gayrimenkul kısa sürede satılabilir. Gayrimenkul yanlış fiyattan satışa sunulduğu takdirde, rakip gayrimenkullerin daha hızlı satılmasına dolaylı destek verilebilir. Satıcılara önerimiz; gayrimenkullerini doğru zamanda ve doğru fiyattan satmak için konusunun uzmanlarından destek almalarında uzun vadede sonsuz faydalar görmekteyiz’

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17 Ara 2022 - 10:20 - Gündem

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