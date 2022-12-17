17 Ara 2022 - 10:43- Gündem G: 17 Ara 2022 - 10:44

Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatıyor!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 milyar 885 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı
Evde Bakım Yardımları Hesaplara Yatıyor! mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirterek, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini kaydetti.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık.

Bu ay 565 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim.” ifadelerini kullandı.
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17 Ara 2022 - 10:43 - Gündem

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