Karsan 2023’te İtalya’da Liderliği Hedefliyor!

2021’de İtalya merkezli kamu alımları şirketi Consip ile 80 adet e-ATAK için çerçeve anlaşma imzalayan Karsan, bu anlaşma kapsamında şimdi de ülkenin en büyük operatörlerinden Start Romagna’nın ilk elektrikli araçları için sipariş aldı.



27 adet e-ATAK için Start Romagna’dan sipariş alan Karsan, bu anlamda elektrikli araç dönüşümünde tercih edilen marka konumunu sürdürüyor.

Avrupa’da 2021 yılında elektrikli midibüs segmentinin lideri olduğunun altını çizen Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu siparişle birlikte e-ATAK, şimdiden 2023 yılında da İtalya’da elektrikli midibüs segmentinin lideri olacak görünüyor. İtalya pazarı elektrikli toplu taşıma dönüşümünde Avrupa’da önemli bir noktada yer alıyor.

Karsan da bu dönüşümün en önemli oyuncularından birisi. Daha önce aldığımız Consip ve TPER 18 metre e-ATA siparişlerinden sonra Start Romagna siparişi ile birlikte Karsan’ın gelecek sene İtalya’daki elektrikli araç parkı toplamda 150 adedi aşacak. Böylece bu pazardaki en güçlü markalardan biri olacağız” dedi.