Ankara Haber; Etimesgut TOKİ Deniz Lojmanları Spor Tesisleri Yenilendi...

Açılışta konuşan Demirel, lojmanlarda 1600 kişinin ikamet ettiğini 600’e yakında çocuk ve gencin yaşadığını belirterek, “Lojman yönetiminin talebi üzerine futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yer aldığı spor tesisinin revizyonunu tamamladık. Gençlerimiz, çocuklarımız buradan en güzel şekilde yararlanacaklar. Hayırlı olsun” dedi.





Cihan Kara da tesisin yeniden düzenlenmesinde Etimesgut Belediyesi’nin önemli katkı ve desteğinin olduğunu ifade ederek Demirel’e teşekkür plaketi sundu. Demirel açılışın ardından tesisi gezdi, lojman sakinleriyle futbol ve voleybol oynadı.