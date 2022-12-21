Son dakika: Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın! Yaralılar var

SİNOP (İGFA) - Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemide bulunan mürettebat Sinop Limanı’na getiriliyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, Sinop'un 5 mil açığında seyreden Panama bayraklı Köstence’den Trabzon’a seyreden BEATA isimli gemide

yangın çıktığı bilgisinin Türk Radyo tarafından, AAKK Merkezimize iletilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter, Sinop 72. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edildiği bildirildi.