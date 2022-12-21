Ankara Haber; Mamak'ta “Mutlu Evliliğin Sırları” Semineri...

Mamak Belediyesi kişisel gelişim ve kültürel etkinliklere hız kesmeden devam ediyor. Psikolog Rabia Laçin Ersoy tarafından Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde seminer verildi. “Mutlu Evliliğin Sırları” seminerine kadınlar yoğun katılım sağladı.

Kişisel gelişim ve eğitim seminerine Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve belediye yönetimi de katıldı. Seminer sonrası hanımların merak ettikleri soru ve sorunlarına Psikolog Rabia Laçin Ersoy yanıt verdi, çözüm yolları ve yapılması gerekenler değerlendirildi.

“Hanımların kişisel gelişimlerini önemsiyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta kişisel gelişim noktasında düzenlediğimiz seminer, eğitim, konferans ve panellerle tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Aile merkezlerimiz bu noktada önemli bir görev üstleniyor. Aile merkezlerimizde sadece kişisel gelişim kursları vermiyoruz. Eğitimlerle hanımlarımızı kişisel gelişim noktasında destekliyoruz. Çünkü hanımların kişisel gelişimlerini önemsiyoruz” dedi.