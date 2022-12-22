Ankara Haber; Elektrikli Araçlar Seminerinin ilki Beypazarı'nda!

Beypazarı'nda otomotiv ve oto elektrik üzerine faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara yönelik 'Elektrikli Araçlar' temasıyla gerçekleştirilen seminerde konuşan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "Elektrikli araçlar dönemine geçiş, tahminimizden daha hızlı olacak gibi gözüküyor. Türkiye'de elektrikli araç kullanımı ve altyapısı ile ilgili hazırlanmamız, kendimizi geliştirmemiz, şimdiden tedbirlerimizi almamız gerekiyor." dedi.

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından; Avrupa Birliği destekli İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında Beypazarı Demirciler Sobacılar ve Oto Sanatkarları Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine (oto sanatkarı-oto elektrik) yönelik otomotiv teknolojisi denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Yakup İçingür'ün sunumuyla "Elektrikli Araçlar Bakım-Onarım Seminer Programı" düzenlendi.

Beypazarı Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın da katıldığı ve ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ile İMEP Ankara İl Koordinatörü Aydın Türkoğlu'nun da hazır bulunduğu, Beypazarı Demirciler Sobacılar ve Oto Sanatkarları Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın otomotiv ve oto elektrik üzerine faaliyet gösteren üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seminer programına, Beypazarı Demirciler Sobacılar ve Oto Sanatkarları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fazlı Yiğit'in yanı sıra, Beypazarı Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ömer Koçer, Beypazarı Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doğan Sayıl, Beypazarı Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahri Arslan, Beypazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Yünsel de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İMEP Ankara İl Koordinatörü Aydın Türkoğlu tarafından, İMEP faaliyetleri ile gündeme ilişkin kısa bir bilgilendirme yapıldı.

DÖNÜŞÜME UYUM SAĞLAMAK

Seminerde bir konuşma yapan,ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, "ANKESOB olarak, iştigal etmekte olduğunuz meslek dallarında gönül rahatlığıyla çalışmaya devam edebilmenizin, teknolojide yaşanan gelişmelere uyum sağlanmasından geçtiğinin farkındayız. Bir diğer farkında olduğumuz husus ise, zamanın ruhunun nasıl işlediği konusunda kafa yormayan işyeri sahiplerinin, işlerini tam ve doğru yapabilme şansının kalmayacağıdır. Yaşanan gelişmeler bize göstermiştir ki, düşünce, iş yapış ve iletişim tarzımızı da değiştirmeye, daha da geliştirmeye mecburuz. Teknolojik gelişimin sürekli genişleyen kapsamı ve artan hızı hem sabrımızı hem de zihnimizi zorlamaktadır. Geleceğin işyerleri çok daha dinamik, çevik ve esnek olmak zorundadır. İşyerlerinin teknolojiye uyum sağlamaları kadar önemli olan bir diğer husus ise, müşteri ihtiyacını önceden öngörerek, şimdiden tedbirleri almak, yeni ürün ve hizmetleri ortaya sunabilmektir. Bugün de burada bulunmamızın sebebi, hizmette katma değeri attırarak memnuniyet oranını yükseltmek, otomotiv sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak bilgilendirme yoluyla sektörde yer alan esnaf ve sanatkârlarımızın kapasite geliştirmeleriyle sektörde yaşanan dönüşüme uyum sağlamalarını kolaylaştırmak içindir. Bugünkü elektrikli araçlara yönelik bilgilendirme semineri de bunun tipik bir örneğidir. 'Yeni dünya, elektrikli araç dünyası, otonom araç dünyası olacak' diyor, ANKESOB ailesi olarak seminerimizin başarılı geçmesi temennisi ile programın düzenlenmesindeki katkı ve çabalarından dolayı öncelikle Beypazarı Demirciler Sobacılar ve Oto Sanatkârları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fazlı Yiğit'e ve katılım gösteren tüm esnaf ve sanatkârlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beypazarı Demirciler Sobacılar ve Oto Sanatkârları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Fazlı Yiğit de konuşmasında; elektrikli araçlar üzerine yapılan böyle bir seminerin, otomotiv ve oto elektrik üzerine faaliyet gösteren üyelerine mesleklerinde yaşanan en son gelişmeler adına çok faydalı olacağına inandığını söyledi. Yiğit, seminerin düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sağlayan, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR SEMİNERİNİN İLKİ BEYPAZARI'NDA

Konuşmasına ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner'in, seminerin başarılı geçmesi temennisini ileterek başlayan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar da tüm katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında; şunları ifade etti: "ANKESOB olarak, 120 binin üzerinde işyeri sayısıyla üreten ve hizmet veren Türkiye’nin bir parçasıyız. Başkentin üreten ve hizmet veren gücü olarak Beypazarlı esnaf ve sanatkâr kardeşlerimizi sevgi ile selamlıyorum. Dünyada ve Türkiye'de elektrikli araçlar üzerine ciddi çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda elektrikli otomobillerin otomotiv endüstrisinde önemli bir etkisi olacak. Elektrikli araçlar dönemine geçiş, satışların benzinli ve dizel araçları geçeceği, tahminimizden daha hızlı olacak gibi gözüküyor. Bu yüzden Türkiye'de elektrikli araçların kullanımıyla ve altyapısıyla ilgili bizim de hazırlanmamız, kendimizi geliştirmemiz, şimdiden tedbirlerimizi almamız gerekiyor. ANKESOB olarak ilk defa Beypazarı'ndan başlatıyoruz elektrikli araçlar üzerine eğitim seminerimizi. Diğer ilçelerimizde de bu eğitim seminerlerimizi devam ettireceğiz. Teknolojinin getirdiği yenilikler birçok alanı, özellikle hayatımızı etkiledi ve değiştirdi. Hal böyle olunca teknolojiyi, çağı yakından takip etmek zorundayız. Bir diğer önemli gördüğüm husus ise kaliteli üretimden sonra devamlılığı olan kaliteli servisi, kaliteli hizmeti de en iyi şekilde vermek zorundayız. Çok kıymetli hocamız Prof. Dr. Yakup İçingür'ün sunumuyla gerçekleştirilen Elektrikli Araçlar Bakım-Onarım Seminer Programı'nın Beypazarı'nda otomotiv ve oto elektrik üzerine faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, Prof. Dr. Yakup İçingür'e, Oda başkanımız Fazlı Yiğit'e, tüm katılımcılarımıza, seminerin düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Yakup İçingür de Elektrikli Araçlar Bakım-Onarım Seminer Programı konulu sunumunu gerçekleştirdi. Prof. İçingür, şunları kaydetti: "Elektrikli araçlar, Türkiye'de otomotiv sektörü, çarpan etkisi yaratarak pek çok sektörü etkileyecek. Yapay zekâsından tutun da boyasına kadar bir çok teknoloji gelişecek. Elektrik, elektronik, metal, malzeme, bilgisayar gibi birçok disiplin bir araya gelecek. Sizlerin de yeni döneme hazırlıklı olmanız lazım. Şu an Türkiye'ye gelen elektrikli araç sayısı 8-10 bini geçmez. Türkiye süratle elektrikli araçlarla ilgili altyapıyı oluşturmakla meşgul. Birçok insan şarj istasyonlarına yatırım yapıyor. Bu konuda teşvikler geldi. Otomotiv sektörü yan sanayisi ile birlikte çok büyük bir sektör. Elektrikli araçlara zamana bağlı olarak geçiş yavaş yavaş olacak. İklimler değişti. Onun için de ülkeler tercihlerini elektrikli, yani karbon salınımı olmayan, daha az çevreyi kirleten tedbirlere yönelmeyle yapıyorlar, buna da mecburlar. Elektrikli araçlar 5-8 yıl garantili olacak, her hangi bir arıza ya da kaza halinde parçası değiştirilebilecek. Şarj süreleri olarak Avrupa standardını kabul etmiş bulunmaktayız. Elektrikli araçlarda genel olarak bakınca, 3 bölüm; akü grubu, elektrik motoru grubu ve inverter grubu yani enerji kontrolünü yapan bir sistem var."

Prof. İçingür, sunumunda katılımcıların da merak ettiği elektrikli araçların akülerinin kapasiteleri, menzili ve şarj süresi gibi birçok teknik özelliği ve aksamı hakkında bilgi verdi.

Seminer programının sonunda, tüm katılımcılara belgeleri takdim edildi.