Ankara Haber; Çankaya 23 Nisan Çocuk Evi 4. Dönem Kayıtları Başladı!

Çankaya Belediyesinin 2021 yılında hizmete açtığı 23 Nisan Çocuk Evi’nde 4. dönem kayıtları başladı. 6-12 yaş arası çocukların yoğun ilgi gösterdiği 23 Nisan Çocuk Evi’nde, resim, seramik, satranç, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Fransızca dil kursları ile çocuk yogası dersleri veriliyor. Yaşamkent Mahallesi’nde yer alan 23 Nisan Çocuk Evi’ne başvurular yüz yüze yapılıyor. Çocuk Evi atölyelerine başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi, 0 312 543 30 38 numara telefondan alınabiliyor.

ÇOCUKLARIN DOĞUM GÜNÜ PARTİLERİNE AÇIK

aşamkent Mahallesi 3296. Cadde ile 3208. Sokak Kesişiminde bulunan 23 Nisan Çocuk Evi’nde ayrıca 0-12 yaş çocuklar için doğum günü ve mezuniyet partileri de düzenlenebiliyor. Çocuklarına özel parti yapmak isteyen ebeveynler, 23 Nisan Çocuk Evi’nin ferah ve konforlu ortamında hizmet alma imkanı buluyor.