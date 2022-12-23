23 Ara 2022 - 12:00- Belediyeler G: 23 Ara 2022 - 12:01

Ankara Haber; Pursaklar’da Gözler Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde...

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Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde açıldığı günden bu yana 21 bin 560 sanatseveri ağırlayan Pursaklar Belediyesi, vatandaşları sanat dolu günlerde buluşturmaya devam ediyor.
Ankara Haber; Pursaklar’da Gözler Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde... mask
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in vizyon projelerinin başında gelen ve Ekim 2021 tarihinde hizmete açılan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, açıldığı günden bu yana 21 bin 560 sanatseveri ilçede ağırlayarak, vatandaşlara sanatla dolu dolu günler, aylar ve yıllar yaşatmaya devam ediyor.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde her tiyatro gösterisinde yerini alan Ertuğrul Başkan, hayal, yenilgi ve yokluk arasında 60’ların Türkiye’sinde bir ailenin hayata dair var olma çabasını, çekip gitmeye inat bir ocağın etrafında bir arada olmaya, kent yaşamı acımasızlığına, direnme ve ayakta kalma sürecini konu alan ‘‘Ocak’’ tiyatro oyunu salonu dolduran sanatseverlerle birlikte izledi. 

‘‘Güzel bir oyunu, sanat dolu bir akşamı daha salonumuzu dolduran hemşehrilerimizle birlikte geçirdik’’

Sanatta da öncü bir Pursaklar için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Güzel bir oyunu, sanat dolu bir akşamı daha salonumuzu dolduran hemşehrilerimizle birlikte geçirdik. Sanatseverlerimizin tiyatroya olan ilgisinin her geçen gün artarak devam etmesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Oyun muhteşemdi. İlçemizde sanat dolu günleri hız kesmeden sürdürürken, sanatta da öncü bir Pursaklar için çalışmaya ve gayret etmeye devam edeceğiz’’ dedi.
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23 Ara 2022 - 12:00 - Belediyeler

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