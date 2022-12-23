Ankara Haber; Mamak’ta Liselerarası Mevlana Temalı Tiyatro Yarışması...

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen “Mevlana” temalı tiyatro yarışması ödül törenine katıldı.

Mevlana temalı tiyatro gösterimleri ile Akdere Anadolu Lisesi dördüncü, Nurettin Topçu Anadolu Lisesi üçüncü, Çağrıbey Anadolu Lisesi ikinci olurken; Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi ise birinciliği kazandı. Törende dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencileri birincilik alan oyunlarını ilçe protokolü ve Mamaklılar için sergiledi. Hz. Mevlana’nın düşünce, tasavvuf dünyasından esintiler taşıyan ve İlahi Aşka Adanan bir ömrü anlatan tiyatro oyunu seyircilerden büyük alkış aldı. Birinci olan Yavuz Sultan Selim Lisesi öğrencileri ödüllerini Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin elinden aldı.

“Artık Eğitim, Kültür, Sanat denince akla Mamak geliyor”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mevlana temalı tiyatro yarışmasında dereceye giren okullarımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum. Mamak’ta eğitimi, kültürü, sanatı destekleyen bir belediyecilik anlayışı izliyoruz. Çok şükür artık eğitim, kültür, sanat denince akla Mamak geliyor. Mamaklı gençlerimizin bu tür kültür faaliyetlerine katılmasını önemsiyoruz” dedi.

“Geleceğin sanatçı adayları yetiştiriliyor”

Başkan Murat Köse, Musiki Muallim Mektebi’nde tiyatro alanında hizmet verdiklerini belirterek; “Mamak Belediyesi olarak Musiki Muallim Mektebi sahnemizde hem tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor hem de bünyemizde tiyatro okulumuzda öğrencilerimize eğitim veriyor, kendi hazırladığımız tiyatro gösterilerimizle vatandaşlarımızın kültürel etkinliklere katılımını sağlıyoruz. Musiki Muallim Mektebi’nde sahne sanatları çalışmaları yapıyor, geleceğin sanatçı adaylarını yetiştiriyoruz” diye konuştu.