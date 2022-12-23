23 Ara 2022 - 12:33- Belediyeler G: 23 Ara 2022 - 12:34

Ankara Haber; Sincan Hanımlar Konaklarında Manevi Sohbetler...

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Sosyal ve kültürel hayatın içinde kadınları desteklemek ve faaliyet alanı açmak için çalışan Sincan Belediyesi, Hanım Konaklarında atölye ve etkinliklerin yanında manevi söyleşiler de gerçekleşiyor.
Ankara Haber; Sincan Hanımlar Konaklarında Manevi Sohbetler... mask
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GOP Hanım Konakları’nda bu hafta Sincanlı hanımlar tevekkül konusu üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Her hafta çeşitli atölyeler ve etkinliklerle sanattan spora, eğitimden kültüre her alanda kadınlar için hizmet veren Sincan Hanım Konakları’nda kadınların manevi dünyaları da unutulmuyor. Her hafta vaize hanımlar tarafından belirli bir konuda gerçekleşen söyleşiler sayesinde hanımlar hem aile hayatını hem de manevi taraflarını güçlendirmiş oluyor.

GOP Hanım Konakları’nda bu hafta Vaize Hatice Hoca Hanımefendi Sincanlı hanımlarla tevekkül üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Allah’a güvenip, dayanma anlamında kullanılan tevekkülün hayatımızdaki yeri ve öneminden bahsedilen sohbette, bir Müslümanın tevekkül etmekle hayatına kattıkları da anlatıldı.

Sincan Hanım Konakları’nda dini ve manevi konularla ilgili sohbetler dinleyen hanımlar aynı zamanda konakların güvenli ve huzurlu ortamında vakit geçirme imkânı da buluyor. Çaylarını içerken kitap okuyabilecekleri, kalite zaman geçirebilecekleri Hanım Konakları’nın haftalık programları ise Sincan Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

 

 

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23 Ara 2022 - 12:33 - Belediyeler

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