Ankara'da Servis Şoförleri ve Rehberlerine İlk Yardım Eğitimi!

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen eğitimde katılımcılara okul taşıtlarında iş güvenliği tedbirleri ve kanamalarda, yaralanmalarda, kırıklarda ilk yardım gibi pek çok konuda bilgi verildi. Başkentte toplum sağlığını önceleyen birçok uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem personeline hem vatandaşlara hem de esnafa yönelik ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Kahramankazan Şoförler Odası, okul servis şoförleri ve yardımcı rehber personelleri için ilk yardım farkındalık eğitimi düzenledi.

ALANINDA UZMAN EŞLİĞİNDE TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen eğitime Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Kahramankazan Servis İşletmecileri Derneği Başkanı Vasıf Akdere, servis şoförleri ve yardımcı rehber personeller katıldı.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen eğitimde ilk yardım nedir, olay yeri değerlendirme, ilk yardımcı nedir, kanamalarda, yaralanmalarda, kırıklarda ilk yardım, havayolu tıkanıkları ve okul taşıtlarında iş güvenliği tedbirleri gibi pek çok konuda bilgi verildi.

“KAHRAMANKAZAN’DA SERVİS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK İLK YARDIM EĞİTİMİ BAŞLATTIK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilk yardım eğitimlerine çok önem verdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Kahramankazan’da gerçekleştirilen eğitimler ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Her canlı değerli olduğu için ilk yardımın önemi daha da artıyor. Bu nedenle özellikle servis şoförlerinin eğitilmiş olmaları çok önemli… Bu amaçla Kahramazankazan’da servis şoförlerine yönelik ilk yardım eğitimi başlattık ve bu eğitimin çok faydalı olduğuna inanıyoruz.”

Servis şoförlerine yönelik başlatılan eğitimlere katılan Kahramankazan Servis İşletmecileri Derneği Başkanı Vasıf Akdere ise “Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kahramankazan Şoförler Odası’nın ortaklaşa düzenlediği ilk yardım farkındalık eğitiminin başarılı geçmesi bizleri çok mutlu etti. Bu eğitimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.