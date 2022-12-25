Masal Şatosu yüz binlerce vatandaşa ulaştı! Masal Şatosu Nerede?

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aşevi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzayevi, Masal Şatosu ve Nikâh Memurluğunda görev yapan ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile 2022 yılında da çok önemli çalışmalara imza attı. Destek Hizmetleri ekipleri 400 binden fazla vatandaşa hizmet vererek önemli bir görevi yerine getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aşevi 2022 yılında, 185 ihtiyaç sahibi aileye 178.000 porsiyon sıcak yemek,

385 adet erzak kolisi, 423 adet kahvaltı paketi dağıtımı yaptı. Mekânsız vatandaşlara, 18.000 adet kumanya paketi/sıcak yemek, 01.01.2022-09.03.2022 tarihleri arasında covid-19 pandemi salgınından etkilenen vatandaşlara da 11.350 porsiyon sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Ayrıca 12 adet özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan 803 öğrenciye bu süreç içerisinde 132.000 porsiyon sıcak yemek hizmeti verildi. 2022 yılı Kurban Bayramı sürecinde ise Aşevine, 296 hayırsever vatandaş tarafından 43 adet büyükbaş hayvan hissesi bağışı yapıldı.

BİLİM DENEY MERKEZİ VE UZAYEVİ

Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzayevi 2022 yılında eğitim faaliyetleri ile öne çıktı. Çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere 64 atölye gerçekleştirilirken, 4 bin kişi atölyelere katılım sağladı. Ayrıca 2022 yılında 12 adet Deprem Bilinçlendirme Eğitimi gerçekleştirilirken bu eğitimlerden değişik yaş gruplarından 713 kişi faydalandı. Havadaki Küçük Kumlar- (Görme Engelliler İçin Betimlemeli Uzay Evi Seansı) ile 2022 yılında 4 Görme Engelli Okulunda bulunan 74 görme engelli öğrenci için etkinlik düzenlendi. 2022 yılında Temel Astronomi Eğitiminden Türkiye’nin dört bir yanında değişik branşlarda öğretmenlik yapan veya halen öğrenci olan öğretmen adayı 4829 farklı öğretmen ve öğretmen adayı faydalandı. Ayrıca çevrimiçi olarak 4 zoom uzman buluşması gerçekleştirilirken bu etkinlikten 870 öğretmen ve öğretmen adayı katılım sağladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Bilimde Mesafeler Engel Değil projesi kapsamında Mersin’den gelen 33 öğrenci Eskişehir ve ilçelerinde bulunan 80 öğrenciye Ahşap, 3 Boyutlu Tasarım ve Robotik alanlarında atölye yapıldı. Öte yandan bilimin renkli, eğlenceli ve heyecan verici halinin görsel şovlarla izleyicilere sunulduğu bilim gösterileri 2022 yılında Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 2 Eylül Eskişehir’in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Bilim gösterisine değişik yaş gruplarından çocuklar ve ailelerinden oluşan 4160 kişi katıldı. Bunlarla birlikte 2022 yılında, Bilim Deney Merkezi 58.858, Sabancı Uzay Evi 27.899 ziyaretçiye hizmet verdi.

MASAL ŞATOSU

Çocukların vazgeçilmezi olan ve büyüklerin her geçen gün ilgisini çekmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu 2022 yılında 400.000 kişiye hizmet verdi. Düzenlenen etkinlikler kapsamında 2022 yılında 36 çevrimiçi atölye ve etkinlik yapılırken, bu atölye ve etkinliklere 581 kişi katıldı. Yine 2022 yılında yüz yüze toplam 34 atölye ve etkinlik yapılırken, bu atölye ve etkinliklere 1396 kişi katıldı. Yazar Dr. Nilay Yılmaz danışmanlığında düzenlenen Dördüncü Düşündüren Masallar Şenliği’nde 20 farklı (15 yüz yüze atölye ve masal anlatımı, 2 çevrimiçi atölye, 1 panel, 1 konser ve imza günü) yapılırken, şenliğe gün boyunca toplam 8000 kişi katıldı. Ayrıca Masal Şatosu’nun youtube ve sosyal medya hesaplarından çekilen masal videoları, düzenlenen interaktif eğitimlere yaklaşım 33 bin kişi erişim sağladı. Ziyaretçileri klasik müzikle tanıştırmak ve buluşturmak amacıyla düzenlenen "Şatoda Müzik" konserleri kapsamında 5 Şatoda Müzik konserine 778 izleyici ve youtube kanalı üzerinden 4732 erişim sağlandı.

NİKÂH MEMURLUĞU

2022 yılında Nikâh Memurluğu tarafından ise, 199 adet salon nikâhı, 324 adet oda nikâhı ve 89 adet dış nikâh kıyılırken toplam 612 nikâh akdi gerçekleştirildi.