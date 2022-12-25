Kayak Tatilinin Yeni Gözdesi Sarıkamış!

Sarıkamışa kar yağışının başlaması ile birlikte bölgede hareket başladı. Dünya'daki sayılı kayak bölgelerinin arasında yer alan Sarıkamış, bölgede hizmet vermeye başlayan yeni markalar ile de adından söz ettiriyor.

Duja Chalet ile Yeni Gözde Kayak Merkezi Sarıkamış

Sadece Alpler'de bulunan kristal kar kalitesine ve Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine sahip Kars Sarıkamış'ta hizmete giren Duja Chalet, 15 Aralık 2022 tarihinde hizmet vermeye başladı. Üstün hizmet anlayışı ile destinasyon olarak Sarıkamış’ı da ön plana çıkarmayı hedefleyen Duja Chalet, 144 odası, kapalı yüzme havuzu, 500 kişilik toplantı salonu ve çocuk kulübü ile misafirlerini ağırlıyor.

Otel Müdürü Serdar Gezgin, Sarıkamış’ın en trend kayak merkezi olacağını, kayak severlerin ve sporcuların özellikle tercih edecekleri kristal kar ve 10 adet pisti ile misafirlerine unutulmaz bir kış tatili yaşatmak için hazır olduklarını belirtti. Aynı zamanda otel tüm kış sezonu boyunca, konserler, after-ski partileri ve çeşitli etkinlikleri ile misafirlerine tatilin keyfini yaşatacak.

Bengü ile unutulmaz bir yılbaşı gecesi

Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Bengü, yılbaşına özel programı ve repertuarı ile Duja Chalet’de sahne alacak. Birçok gösteri ve etkinliğin yer aldığı özel yılbaşı programında, misafirler Duja Hotels ekibinin üstün hizmet anlayışı ile şömine başında çocuklar ve noel baba buluşması, havai fişek ve dans gösterileri eşliğinde yeni yıla ‘merhaba’ diyor.

Benzersiz Gastronomi Deneyimi

Gastronomisi ve yerel ürünleri ile de öne çıkan bölgede hiç denemediğiniz tatları deneyerek, tatilinizi lezzet şölenine çevireceksiniz. Duja Chalet Ski Center’ın deneyimli executive şefi Mahmut Öztürk, Kars’a özgü tandırda kaz, mantı ve yöresel peynirleri kullandığı yerel menüsünün dışında, uluslararası ve geleneksel Türk mutfağı seçmelerinden oluşturduğu büfeleri ve menüleri ile misafirlerine hizmet vereceklerini söyledi.