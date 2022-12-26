26 Ara 2022 - 16:12- Belediyeler

Ankara Haber; Mamak Füzyon’da “Gece Kodu” Etkinliği!

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Mamak Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürlüğü bünyesinde yer alan, fikrin, bilimin ve teknolojinin bir araya geldiği Mamak Füzyon, bilime ve teknolojiye ilgisi olan gençlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Ankara Haber; Mamak Füzyon’da “Gece Kodu” Etkinliği! mask
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Başkan Murat Köse: “Mamak Füzyon’da geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin fikirlerini hayata geçirmelerine ev sahipliği yapıyoruz” Üniversite öğrencilerini bir araya getiren Füzyon Community’nin ardından bilime karşı duyarlı olmaları ve fikirlerini hayata geçirebilmeleri adına Mamak ilçesindeki lise öğrencileri için de Junior Füzyon Community kuruldu. 

Bu bağlamda Mamak Füzyon’da “GECE KODU” etkinliği ile bilgisayar bilimleri ve yazılım alanında çalışmalara merakı olan lise ve üniversite öğrencileri bir araya getirilerek ortak çalışma alanında akran öğrenmesi metodu ile workshoplar düzenlendi. Lise ve üniversite öğrencilerinin bu ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkan projelerle sorunlara çözümler üretildi. 

Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 30 öğrencinin katılım sağladığı “Gece Kodu” etkinliğine Mamak ilçesine bağlı, Mamak Fen Lisesi, Mamak İmam Hatip Lisesi, Çağrıbey Anadolu Lisesi, Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi başta olmak üzere bölgedeki tüm lise ve dengi okullarından toplam 75 öğrenci katılım sağladı. 

Üniversite ve lise öğrencilerinin aynı çatı altında birleştirildiği etkinlik kapsamında katılımcıların sınırlı bir zaman içerisinde beyin fırtınası yapmaları ve grup etkileşimi ile yeni fikirler üretmelerine katkı sağlandı. 

Mamak Belediye Başkanı Köse, “Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak, bu potansiyeli korumak ve geliştirmek açısından bilime meraklı, bilime gönül vermiş gençlerimize fonksiyonel, çok amaçlı bir eğitim ve uygulama sunduğumuz Mamak Füzyon’da yenilikçi bir anlayışla geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin fikirlerini de hayata geçirmelerine ev sahipliği yapıyoruz.” dedi. 

“Mamak Füzyon bünyesinde bilim ve teknoloji alanında düzenlediğimiz etkinlikler ile tüm gençlerimizin yanındayız” diyen Başkan Murat Köse, “Çağımızın gereği olan bilim ve teknolojinin yanında gençlerimizin dinamik bir güce sahip olduklarının farkındayız ve burada yaptığımız çalışmalarla onlara çağın ötesinde bir bakış açısı kazandırmaya devam ediyoruz, bilim ve teknolojiye ortak; bizlere bu konuda ışık olacak herkese kapımız açık” dedi. 

Cuma günü 16.00’dan Cumartesi sabah 10.00’a kadar devam eden Gece Kodu etkinliği, Mamak Füzyon Çatısı altında belirlenen tarihlerde düzenli olarak gerçekleştirilmeye ve bilime merakı olan gençleri bir araya getirerek gençlere katkı sunmaya devam edecek.

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26 Ara 2022 - 16:12 - Belediyeler

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