Ankara Haber; Sincan'da İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Sürüyor...

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında yoğun olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarına kışın da devam ediyor. 9 personel, 3 araç ile ilçedeki tüm mahallelerde bulunan rögarlarda fare ve hamam böceği çalışması yapıyor, sivrisinek ve karasinek üremesi var ise rögar içi ilaçlanıyor.

Belediye hizmet binalarında da fare ve hamam böceği çalışması yapılarak düzenli olarak dezenfekte işlemleri yapılıyor. Vaka olması halinde talep üzerine kamu kurum ve kuruluşları ile vaka ortak kullanım alanları da dezenfekte ediliyor.

Ekipler ayrıca 15 gün arayla da 638 adet larva noktasında karasinek ve sivrisinek ilaçlama çalışması yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler halk sağlığı zararlıları ile mücadele ve insanlar üzerinde oluşacak rahatsızlıkların en aza indirilmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini belirtti.