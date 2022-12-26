26 Ara 2022 - 16:14- Belediyeler

Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Ücretsiz Tiyatro Ziyafeti

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Mamak Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinliklere devam ediyor.  Bu kapsamda birbirinden önemli etkinlik ve festivallere imza atan Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hafta sonu için dolu dolu program bir hazırladı.
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Ücretsiz Tiyatro Ziyafeti mask
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Mamak Belediyesi Tiyatro Topluluğu sahnelediği oyunlarla Mamaklıların hafta sonuna neşe kattı. Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde cumartesi günü Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile Sırça Köşk çocuk oyunlarıyla küçük beyler ve küçük hanımlar eğlenceli vakit geçirirken, Pazar günü “Sevgili Doktor” oyunu büyükleri güldürdü. 

Tiyatro gösterilerini, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci Mamaklılarla birlikte izledi. Hafta sonu keyifli vakit geçiren Mamaklılar, Mamak Belediyesi ve Başkan Murat Köse’ye ücretsiz sergilenen tiyatro oyunları için teşekkür etti. 

“Vatandaşlarımızın kültür sanat etkinliklerine kolayca ulaşabilmesi çok önemli” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın kültür sanat etkinliklerine kolayca ulaşabilmesi bizim için çok önemli. Çünkü belediyecilik sadece şehri inşa etmek değil, insanı da ihya etmek aynı zamanda… Biz bu anlamda vatandaşlarımızı her yönden desteklemeye, onların huzuru ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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26 Ara 2022 - 16:14 - Belediyeler

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