Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de yeni keşif müjdesi!

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tamamlandı.

3 saat 45 dakika süren toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirildi. Öncelikli gündem maddesi ekonomi oldu. EYT düzenlenmesi ile ilgili toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kapsamlı bir sunum yaptığı öğrenildi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞLARI ve EYT AÇIKLAMASI

Türkiye'nin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız" dedi.

Erdoğan, yeni yıl öncesi EYT konusunu da ülke gündeminden çıkaracaklarını söyledi. Erdoğan, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz" dedi.

ENFLASYON 2024'TE TEK HANE OLACAK

Millete Sesleniş'te ekonomi mesajları da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturacaklarını ifade ederek, enflasyonu 2023 sonunda yüzde 30'un altına düşüreceklerini söyledi.

Erdoğan, asgari ücrete kişi başına verdikleri devlet katkısını 250 liraya çıkardıklarını kaydederek, "Yani 8 bin 507 liralık asgari ücretin 250 lirası işveren tarafından değil devletçe ödenecektir" diye konuştu.

Ulaşım ve altyapı yatırımlarının konusunda da bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları da asla affetmeyeceklerini söyledi.

2022'de yapılanlar ile 2023'te yapılacak hedef eğitim çalışmaların da özetini paylaştı.

https://youtu.be/Rcg1IikfGl4

KARADENİZ'DE GAZ KEŞFİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfettiğini duyurdu.

29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde Çaycuma-1 sahasında yeni sondajına başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekiplerimizin 7/24 esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesi bugün milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 323 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. İnşallah açacağımız yeni tespit kuyuları ile bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize de kapı aralayacaktır. Toplanan verileri analiz ettikten sonra en kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız. Karadeniz gazına dair bir diğe müjdeli haberimiz daha önceki rezervimiz ile ilgili yaptığımız yeniden değerleme çalışmasıdır. Dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu modellemelerini çıkarttı. Bu modellemelere dayalı verilerin detaylı analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı" diye konuştu.

1 TRİLYON DOLARLIK DOĞAL GAZ KEŞFİ

"Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" diyen Erdoğan, sahadaki üretim miktarını kuyu sayısı, boru büyüklüğü ve sahada kullanılacak kompresörler gibi unsurlar belirleyeceğini söyledi. Erdoğan, "Burada keşfettiğimiz gazı da Sakarya sahasına bağlayarak milli gaz sistemimize entegre edeceğiz. Yeni keşfimiz ve mevcut rezervin son değerlemesiyle birlikte Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır" dedi.

Hazar'ın, Akdeniz'in, Orta Doğu'nun enerjide merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Sadece İstanbul ve Çanakkale'deki köprülerimizle değil enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız. Amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Özel ve kamu günlük yurt içi petrol üretimimiz bugün itibarıyla 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.