Ankara Haber; Seymenler Sinsin Ateşini Yaktı!

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Seymenler tarafından 50. Yıl Parkı’nda Sinsin Ateşi yakılarak, sinsin oyunları oynandı. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, burada yaptığı konuşmada; 27 Aralık’ı “Kızılcagün” olarak adlandırdıklarını belirterek, “Kızılcagün, yeni bir devleti, lideri müjdeleyen gündür. Dolayısıyla 27 Aralık, ülkemizin kurtuluşunun en önemli günlerinden biridir.” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ankara Kulübü Derneği Seymenleri tarafından 50. Yıl Parkı'nda Sinsin Ateşi yakıldı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan’ın öncülüğünde dernek yöneticileri ile Seymenlerinin yoğun katılım gösterdiği Sinsin etkinliğine, Kütahya Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yarenleri Derneği, Afyon Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Yarenleri, Çankırı Ahi Yaran Meclisi Kültür ve Dayanışma Derneği Yarenleri de katılım gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt da etkinlikte hazır bulundu.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Kurtuluş 50. Yıl Parkı’nda düzenlenen Sinsin etkinliğinde yaptığı konuşmada; ‘Sinsin’in, gece ateş çevresinde, erkeklerin davul zurna eşliğinde oynadıkları çok eski ve köklü bir halk oyunu olduğunu belirterek, 103 yıl önce olduğu sinsin ateşini yaktıklarını kaydetti.

Özaslan, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 103 yıl önce olduğu gibi Sinsin Ateşimizi yeniden yakıyoruz. 103 yıl önce yakılan ateş Milli Mücadele için toplanma çağrısı, idi. Sinsin Ateşi birlik, Milli Mücadele ve savaş için dirlik çağrısıdır. Sinsin Ateşi, ertesi gün yeni lider Atatürk’ün gelişi için yakılmıştır. Bu ateş sayesinden civardan atlı, yayan binlerce Seymen, Ankara’da toplanmıştır. Bu ateşi 103 yıl sonra Seymenler olarak, yaren misafirlerimizle hep birlikte yakıyoruz. Davuluyla, zurnasıyla, Sinsin oyunuyla, zeybek ve halayıyla bu coşkuyu yeniden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.